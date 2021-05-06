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В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»

06.05.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лондонцы одолели «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0 — они сразятся за титул в Стамбуле 29 мая.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»
Фото: twitter.com/ChelseaFC

Первая игра между «Челси» и «Реалом» завершилась со счетом 1:1. В Лондоне победили хозяева: отличились Тимо Вернер и Мэйсон Маунт — на 28-й и 85-й минутах соответственно.

Финал ЛЧ между английскими клубами пройдет на Олимпийском стадионе Стамбула 29 мая.

 
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Лондонцы одолели «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0 — они сразятся за титул в Стамбуле 29 мая.
 
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