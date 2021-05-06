Стали известны имена силовиков, лишенных званий из-за поддержки протестов

На Национальном правовом интернет-портале опубликован указ Александра Лукашенко от 4 мая № 174, которым он лишил воинских и специальных званий силовиков, перешедших в оппозицию властям и поддержавших протесты против фальсификации итогов президентских выборов.



Владимир Бородач первый слева. На заднем плане Зенон Позняк и Николай Статкевич. Фото из частного архива

В списке представители как «старой», так и «новой» оппозиции. Среди них — полковник в отставке Владимир Бородач (бывший командир 5-й отдельной бригады спецназа, инициатор создания Союза белорусских офицеров в 1990-х годах, живет в Германии), подполковники КГБ в отставке Сергей Анисько и Валерий Костко (бывшие контрразведчики, в оппозиции также с 90-х годов), подполковник милиции запаса Николай Козлов (председатель Объединенной гражданской партии), старший лейтенант милиции запаса Игорь Макар (бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения «Алмаз» МВД, бежал из страны в 2006 году, активный деятель «новой» оппозиции), подполковник милиции запаса Станислав Лупоносов (бывший сотрудник ГУБОПиК, в декабре 2020 года уехал в Украину), капитан юстиции запаса Андрей Остапович (создатель инициативы By_Pol, уехал в Польшу), полковник милиции запаса Сергей Масловский (экс-начальник ГАИ Минской области).

Всего в списке 86 фамилий бывших силовиков различных ведомств: 3 полковника, 18 подполковников, 11 майоров, 22 капитана, 22 старших лейтенаннта, 3 лейтенанта, 2 прапорщика, 1 старшина, 4 старших сержанта.

Среди разжалованных три женщины: капитан милиции запаса Надежда Татур, старший лейтенант милиции запаса Дарья Кононович и капитан юстиции запаса Светлана Хилько (до 2012 года работала в Следственном комитете, сейчас в Народном антикризисном управлении Павла Латушко).

«В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма», — говорилось в сообщении.