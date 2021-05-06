Торговля с Россией: когда хвост завиляет собакой. Куда следует Беларусь?

пишет Наше мнение Тарифы устанавливаются справедливыми в том смысле, что они исключают возможность какой-либо из стран извлечения необоснованных выгод от торговли. То есть исключаются монополизм или, допустим, демпинг,Наше мнение





Поскольку к ВТО принадлежат самые развитые экономики, они оказывают воздействие на все цены и тарифы во всех остальных странах, участвующих в международной торговле.





Что можно сказать о Беларуси в этой связи? В прошлом у нее было больше шансов построить материально-техническую базу коммунизма, нежели войти в ВТО в обозримом времени. Главное препятствие – нижайшая по сравнению с развитыми экономиками производительность труда, стимулом для радикального повышения которой могла бы стать «шоковая терапия». Но в обществе сработал охранительный инстинкт, а группа лиц, утвердившаяся благодаря этому у власти, решила преодолевать пропасть в несколько прыжков.





Или рубить хвост собаке в несколько приемов – посчитали, что ей будет не так больно.





Прискорбно, потому что это был не тактический просчет, а стратегическая ошибка. Дело в том, что БССР в прошлом была полностью интегрирована в советскую экономику, возникшая вместо нее Республика Беларусь оказалась полностью интегрированной в СНГ – по технологическим, хозяйственным и ресурсным связям.





Это обстоятельство должно было бы побудить работать над дезинтеграцией, освобождением от пут советского народно-хозяйственного комплекса, но вместо этого занялись достижением еще большей интеграции с РФ.





Думаю, многие помнят, как усердствовал в этом направлении Вячеслав Кебич, а перехвативший инициативу у него Лукашенко пообещал всем, что в результате его политики недорубленный хвост завиляет собакой. Выглядело это достаточно абсурдно, но народу показалось соблазнительным. Все посчитали, что богатейший российский рынок станет покупать всю белорусскую промышленную и продовольственную продукцию по ценам продавца, и снабжать его необходимыми ресурсами по ценам покупателя.





Ошибка заключалась в том, что Россия могла себе позволить полную свободу в отношениях с Беларусью, а Беларусь не могла ни продавать свою продукцию, ни покупать ресурсы ни у кого, кроме России.





Этот, фиксируемый с медицинской точностью факт, до сих пор определяет экономическую ситуацию в экономике Беларуси. О него разбиваются все попытки диверсификации внешней торговли и либерализации внутреннего рынка. По этой причине давно и очевидно безуспешно налаживается импортозамещение, установлен административный контроль над ценами на социально значимые товары, для предприятий розничной торговли устанавливается ассортимент по реализации белорусских товаров. Иными словами, отцы-основатели белорусской модели выбирали для РФ статус ресурсного придатка Беларуси.





По убеждению Лукашенко, Беларуси отводилась роль индустриально развитой экономической метрополии, а России – колонии, обреченной потреблять почти исключительно колониальные товары.





Но на самом деле с каждым годом зависимость правительства Лукашенко от «поставщиков сырья» росла, а возможности реализации готовой продукции сокращались.





В январе-феврале текущего года внешнеторговый оборот Беларуси достиг 9945,4 млн долларов, в том числе экспорт – 5016,7 млн долларов (+ 21,2% к объему января-февраля 2020 года), импорт – 4928,7 млн долларов (+12,4%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в размере 88 млн долларов, против отрицательного сальдо в 506,9 млн долларов в январе-феврале 2020 года.





Казалось бы, живи и радуйся. Тем более, что в январе-феврале 2021 года зарегистрированы экспортно-торговые операции со 166 странами мира. Создается впечатление, что белорусским негоциантам открылся весь мировой рынок. Но это не так, поскольку большинство внешнеторговых партнеров Беларуси напоминают зевак, которые иногда заходят в лавку, чтобы по случаю прикупить что-то и унести в дежурной авоське.





По информации Белстата, основными торговыми партнерами в январе-феврале были РФ – 48,5% от всего товарооборота, КНР – 7,4%, Украина – 7,2%, Германия – 4,2%, Польша – 4,1%, Нидерланды – 3,7%, Литва – 2,1%, Турция – 1,3%, Казахстан – 1,2%, Азербайджан, США и Италия – по 1%.





Что на это сказать? Учитывая масштаб китайской экономики, Китай нельзя признать основным, тем более, стратегическим партнерам Беларуси. То же в большей степени относится к США. На эту роль вполне могут претендовать Украина, Польша и Германия, но наша стратегия – лепиться к гигантам. Но если характеризовать основную тенденцию, то можно применить правило из юриспруденции, согласно которому ответственность за более тяжкое преступление поглощает менее строгое наказание.





Иными словами, состояние экономики Беларуси, соответственно, ее внешней торговли изначально определялось политикой России и определяется ею до сих пор.





Нынешнее оживление белорусской экономики в основном вызвано возобновлением и увеличением российских поставок энергоносителей, что оживило и экспорт. Например, экспорт нефтепродуктов увеличился до 648,7 млн долларов (в 1,75 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), потому что импорт сырой нефти повысился до 995,5 млн долларов (в 2,9 раза).





Разумеется, за нефть придется платить, а денег нет. Прирост экспорта промышленной продукции оказался скромным, а поставки продовольствия провалились. Так, мясо и пищевых субпродуктов в Россию составили только 45,5% от объемов поставок в январе-феврале 2020 года, сыров и творога – 94,2%, молока и сливок несгущенных – 77,5%, молока и сгущенных сливок сухих – 87,5%.





И куда с этим добром, которое и на внутреннем рынке даже в розницу по рыночной цене продать невозможно…



