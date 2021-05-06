ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проект новой Конституции будет вынесен на общественное обсуждение

06.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Проект новой Конституции Беларуси будет проходить стадию общественного обсуждения, заявила член Конституционной комиссии, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований кандидат юридических наук Екатерина Речиц в эфире телеканала ОНТ.

"Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Выработанный проект будет выноситься на всенародное обсуждение. У граждан будет возможность определить, насколько он соответствует социальному запросу", - сказала Речиц, цитирует smartpress.by

Как сообщалось, в Беларуси создана конституционная комиссия, которая до 1 августа должна представить предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект новой Конституции Беларуси будет проходить стадию общественного обсуждения, заявила член Конституционной комиссии, главный советник отдела...
 
Новости дня
Новости разные
 
Апублікавалі імёны 87 сілавікоў, якіх Лукашэнка пазбавіў званняў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by