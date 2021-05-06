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Проект новой Конституции будет вынесен на общественное обсуждение
Источник материала: Партизан
Проект новой Конституции Беларуси будет проходить стадию общественного обсуждения, заявила член Конституционной комиссии, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований кандидат юридических наук Екатерина Речиц в эфире телеканала ОНТ.
"Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Выработанный проект будет выноситься на всенародное обсуждение. У граждан будет возможность определить, насколько он соответствует социальному запросу", - сказала Речиц,
Как сообщалось, в Беларуси создана конституционная комиссия, которая до 1 августа должна представить предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.
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Проект новой Конституции Беларуси будет проходить стадию общественного обсуждения, заявила член Конституционной комиссии, главный советник отдела...
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