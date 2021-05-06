«Каблучок» Toyota ProAce City обзавелся электрической версией

Источник материала: Tut.by

Два года назад в ряду Toyota появилась модель ProAce City , которая разделила платформу EMP2 с целым семейством фургонов концерна PSA (сейчас он, напомним, входит в состав Stellantis ). Это Peugeot Partner/Rifter, Citroen Berlingo и Opel Combo , в гамме которых уже появились электрические модификации . Вслед за ними ток пропустила и ProAce City — как грузовая, так и пассажирская версия с приставкой Verso.





Toyota также получила электромотор, развивающий 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч по паспорту занимает 11,2−11,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. В зависимости от версии заряда батареи емкостью 50 кВтч должно хватить на пробег от 260 до 280 км (по циклу WLTP). От терминалов ускоренной зарядки постоянного тока мощностью до 100 кВт, коих в Европе уже немало, подзарядить батарею на 80% можно за полчаса.





ProAce City Electric будет доступна в двух версиях по длине кузова — 4,4 м и 4,75 м. Вариант Verso предложат как в пяти-, так и семиместном исполнении. Грузовая версия может вмещать до 4,4 кубометра груза массой до 800 кг и буксировать прицеп массой 750 кг. Объем багажника у пятиместно пассажирской версии варьируется от 597 л до 2126 л со сложенными сиденьями второго ряда, а у удлиненного «каблучка» — от 850 л до 2693 л.









В «базе» у электрокара есть мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель и широкий комплекс электронных ассистентов.





Старт продаж ProAce City Electric в Европе, включая и пассажирский вариант Verso, запланирован на осень этого года.