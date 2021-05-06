Источник материала: Sputnik Беларусь

Победа.Sputnik.by Ректор МГИМО: игры с исторической памятью опасны для самих западных стран

Борьба с памятью об итогах Второй мировой войны ведется уже давно, в частности, с того момента, как были приняты первые решения о приравнивании коммунистического и нацистского режимов, отмечает сопредседатель Российского исторического общества.

"Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о приравнивании восточноевропейских стран к жертвам коммунизма, эта тема была внесена в общеевропейскую повестку. Известна метафора прозаика Милоша Кундеры о похищении Восточной Европы и необходимости ее возвращения в семью цивилизованных стран", ― говорит Торкунов.

Резолюция ПАСЕ о необходимости международного осуждения тоталитарных коммунистических режимов была принята в 2006 году, в Европе таким образом шаг за шагом оформлялось отрицание решающей роли СССР в Победе во Второй мировой войне, отмечает академик РАН.

"Война памяти опасна для самих западных стран, потому что если сегодня поставить знак равенства между красноармейцем и солдатом Вермахта, а то и СС, то завтра вообще встанет вопрос, что фашизм и нацизм были наряду с другими идеологиями просто системами политических взглядов", — убежден Торкунов.

К тому же при таком подходе нельзя избежать вопроса о внутриевропейских границах, созданных по итогам Второй мировой войны, "на это обращают внимание трезвые, нормальные аналитики как в Европе, так и в США, поскольку эти границы были созданы при участии агрессора, если говорить об ответственности за начало войны", добавляет он.

"Все эти игры с исторической памятью очень опасны", ― резюмирует Торкунов.

Фрагмент лекции ректора МГИМО Анатолия Торкунова о том, как Победа в Великой Отечественной войне повлияла на мировой политический процесс, слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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