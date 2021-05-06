ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ректор МГИМО: игры с исторической памятью опасны для самих западных стран

06.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Победа.Sputnik.by
Ректор МГИМО: игры с исторической памятью опасны для самих западных стран

Борьба с памятью об итогах Второй мировой войны ведется уже давно, в частности, с того момента, как были приняты первые решения о приравнивании коммунистического и нацистского режимов, отмечает сопредседатель Российского исторического общества. 

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Три главных мифа о Второй мировой войне

"Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о приравнивании восточноевропейских стран к жертвам коммунизма, эта тема была внесена в общеевропейскую повестку. Известна метафора прозаика Милоша Кундеры о похищении Восточной Европы и необходимости ее возвращения в семью цивилизованных стран", ― говорит Торкунов.

Резолюция ПАСЕ о необходимости международного осуждения тоталитарных коммунистических режимов была принята в 2006 году, в Европе таким образом шаг за шагом оформлялось отрицание решающей роли СССР в Победе во Второй мировой войне, отмечает академик РАН.

"Война памяти опасна для самих западных стран, потому что если сегодня поставить знак равенства между красноармейцем и солдатом Вермахта, а то и СС, то завтра вообще встанет вопрос, что фашизм и нацизм были наряду с другими идеологиями просто системами политических взглядов", —  убежден Торкунов.

К тому же при таком подходе нельзя избежать вопроса о внутриевропейских границах, созданных по итогам Второй мировой войны, "на это обращают внимание трезвые, нормальные аналитики как в Европе, так и в США, поскольку эти границы были созданы при участии агрессора, если говорить об ответственности за начало войны", добавляет он.

"Все эти игры с исторической памятью очень опасны", ― резюмирует Торкунов.

Фрагмент лекции ректора МГИМО Анатолия Торкунова о том, как Победа в Великой Отечественной войне повлияла на мировой политический процесс, слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на радио Sputnik ― фрагмент лекции политолога и историка, ректора МГИМО Анатолия Торкунова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, сколько ветеранов живет в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by