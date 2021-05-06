Ветеран рассказал, как благодаря инфаркту остается бодрым в 101 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

Федор Минович Лисовский прошел Великую отечественную войну с первого до последнего дня, воевал на трех фронтах. Sputnik пообщался с ветераном и узнал о голоде, который тот часто испытывал, необъяснимом везении и инфаркте, благодаря которому Лисовский до сих пор находится в хорошей физической форме.

Перед войной

Федор Лисовский родился в деревне Молотынь Оршанского района. В семье Лисовских было три сына и две дочери.

"Отец был безграмотным, но всегда говорил мне, чтобы я учился, а он постарается помогать мне материально. Насколько помню, жили мы тогда впроголодь, от голода даже умер один из моих братьев", - сообщил ветеран.

В 1939 году Лисовский окончил Смольянский сельхозтехникум и получил профессию агронома. Не успел молодой человек поработать по специальности, как его призвали в армию.

"Вместе со мной из деревни призвали ещё семерых парней. С войны вернулись только трое: один без руки, другой без ноги, а у меня были ранение и контузия", - отметил Лисовский.

© Photo : Фото из архива Федора Лисовского Лисовский после призыва в армию

Практически сразу после призыва молодого человека отправили в школу младших командиров. Как отметил Федор Минович, свою роль сыграло среднее образование, которое в те годы было редкостью. После школы Лисовский получил звание младшего сержанта. Когда подходил дембель, началась война.

Мосты, мука и армейские ватники

В начале войны младший сержант Федор Лисовский служил в железнодорожных войсках на Западном фронте, командовал отделением из 12 человек 6-го отдельного железнодорожного батальона.

"В наши обязанности входило строить мосты при наступлении и взрывать их при отступлении. На возведение моста у нас уходило месяца полтора, но зато мосты получались крепкие, многие еще долго служили после войны", - сообщил ветеран.

Взрывать мосты получалось быстрее, но и намного опаснее. По словам Федора Миновича, его отделение всегда было на расстоянии от основных войск, как бы замыкало их. Получая задание, солдаты уходили его исполнять, но при этом ни полноценной еды, ни обмундирования у них не было.

"Поскольку мы всегда были вне основных сил, нас не кормили, приходилось добывать еду самим: иногда что-то собирали, иногда ловили рыбу, иногда охотились. Один раз от голода двое моих бойцов украли мешок муки с товарного поезда, их чуть не расстреляли, еле отстоял ребят", - отметил Федор Минович.

По словам ветерана, с обмундированием у их отделения тоже были проблемы, вместо формы им выдали армейские ватники, штаны и ботинки, сверху "перевязанные чем-то черным".

"Думаю, если бы меня вовремя не направили учиться в гвардейское училище, я бы умер, поскольку сил становилось все меньше", - признался ветеран.

Гвардейские "Катюши"

По воспоминаниям ветерана, в начале войны порядок в войсках еще был, но когда началось массовое отступление, многие солдаты потеряли свои части, и на дорогах можно было встретить огромное количество отбившихся от своих частей военных. Чтобы возвращать таких солдат в ряды воюющих, почти на каждом перекрестке, на каждой дороге дежурили офицеры, которые собирали отставших в группы и снова отправляли на фронт.

Федору Миновичу повезло: в конце лета 1942 года их отделение, от которого осталось несколько человек, на одном из перекрестков остановил майор и направил молодого Лисовского в 1-е гвардейское Краснознаменное минометно-артиллерийское училище имени Красина на переподготовку.

"Выпустился" оттуда Лисовский старшиной. Служить молодого человека направили на 4-й Украинский фронт помощником командира взвода 4-го дивизиона 31-й отдельной гвардейской минометной бригады. Под его началом находились так называемые "Гвардейские "Катюши" - реактивные системы залпового огня "БМ-31-12".

© Photo : Фото из архива Федора Лисовского Лисовский с сослуживцами

Старшие сестры, а точнее братья, поскольку "Гвардейские "Катюши" называли и "Андрюшами", отличались от обычных "Катюш" другими направляющими, системой пуска и более мощными снарядами, которые весили 92 килограмма.

По словам Лисовского, машина выстреливала 12 снарядов за считанные секунды. Солдаты ходили смотреть, что остается после залпа нескольких "Гвардейских "Катюш". Как отметил Федор Минович, от врага ничего оставалось, вся земля была полностью "перемолота и выжжена".

"Когда мы выпускались из училища, все подписали бумаги о том, что, если вдруг враг будет рядом, мы погибнем, но машины либо снаряды в руки немцам не отдадим", - сообщил ветеран.

Лисовскоий командовал расчетом из четырех машин. С этими же машинами Федор Минович дошел до Берлина, воюя уже на 2-м Белорусском фронте. Сам город гвардейцам обстреливать не разрешили, поскольку от него тогда вообще могло ничего не остаться.

© Photo : Фото из архива Федора Лисовского На этой машине Лисовский прошел войну до Берлина

"Меня очень удивила Германия. Даже тогда у них были чистые улицы и асфальт, я еще подумал: кто все это метет и убирает? Заборы аккуратно покрашены, в то время, когда у нас мало кто мог покрасить себе оконные рамы. А в подвалах у немцев огромное количество закаток и солений, которых мы тогда еще не делали", - признался ветеран.

После войны

Поскольку Федор Лисовский был агрономом, после войны его отправили в Познань. Там ему дали в подчинение 12 солдат и пару десятков гражданских, которых в свое время немцы угнали на работу в Германию. Задача перед старшиной стояла следующая: ему нужно было создать на территории одного из панских поместий нечто вроде фермы, чтобы кормить возвращавшихся через Познань советских солдат.

"Для этого мы собрали всю живность, которую побросали бежавшие оттуда поляки, и начали понемногу развивать ферму", - сообщил ветеран.

Через некоторое время хозяйство настолько окрепло, что Лисовский мог угощать солдат копчеными окороками. Несмотря на то, что Федору поляки предлагали остаться, поскольку видели, насколько хорошо он справляется с хозяйством, но фронтовик хотел домой. Вернувшись, Федор увидел, что в живых остались только мать и сестра, а у дома даже нет крыши.

© Photo : Фото из архива Федора Лисовского После возвращения домой Федор Минович узнал, что в живых остались лишь мать и сестра

"Сложнее всего было найти работу, все места заняли местные партизаны, которые все время находились здесь, и я не мог никуда устроиться", - поделился воспоминаниями Лисовский.

Тогда Федор пошел к другу, который был председателем колхоза, и попросил дать ему хоть какую-нибудь работу. Друг предложил Лисовскому единственную должность – руководить полевыми работами в четырех деревнях, и положил оклад в 40 рублей.

"Это были очень маленькие деньги! Для сравнения: тогда в Орше небольшая миска кипятку с четырьмя кусочками картошки стоила рубль. Через некоторое время на почве голода у меня случился инфаркт", - рассказал ветеран.

В больнице Лисовского удалось выходить в течение нескольких месяцев, а врачи показали ему упражнения "от инфаркта", которые Федор Минович делает с тех пор ежедневно.

После больницы Лисовский снова пришел к другу и сообщил, что долго на такой зарплате не протянет. Тогда председатель решил отправить его на "Курсы усовершенствования агрономов" в Горки. Там Федора Миновича не только должны были нормально кормить, но за ним сохранялся оклад в 40 рублей.

После учебы Федор Минович пошел вверх по карьерной лестнице, вплоть до инструктора Витебского обкома партии. У Лисовского много благодарностей и грамот, и на каждом новом месте начальство отмечало его профессионализм.

© Photo : Фото из архива Федора Лисовского У Лисовского множество грамот и благодарностей, которые он получил за долгую работу

Одна любовь на всю жизнь

Через несколько лет после войны Федор Минович женился на односельчанке, которая была на пять лет его моложе. Причем девушка перед свадьбой поставила условие, что выйдет замуж лишь в том случае, если Лисовский заберет в семью ее младших сестер о которых она заботилась после смерти родителей. Лисовский согласился, не раздумывая. Вскоре после свадьбы у пары родился первенец.

"Было очень тяжело: работал я один, а в семье нас было семь человек. Приходилось работать на нескольких работать и браться за все, что предлагали", - отметил Федор Минович.

После того, как семья "встала на ноги" родились еще двое сыновей.

© Photo : Фото из архива Федора Лисовского Лисовский с женой и младшими сыновьями

К сожалению, старший сын Федора Миновича умер довольно рано. Со временем разъехались остальные дети, а в 80-х умерла и супруга ветерана, с тех пор Лисовский даже не задумывался о том, чтобы жениться еще раз.

Сейчас Федор Минович живет один, еду ветерану периодически приносят дети.

"Я счастливый человек, у меня есть дети, внуки и правнуки", - отметил собеседник.

Везунчик

"Знаете, на войне мне так везло, что я поверил в Бога", - признался Федор Минович.

По словам ветерана, за его службу было много случаев, когда он абсолютно случайно оставался жив, а вокруг многие, а, порой, и все, погибали.

Один из таких случаев произошел в середине войны. На одном из привалов стали готовить обед, а Федор Минович отошел в кусты. В это время непонятно откуда взявшийся бомбардировщик сбросил бомбу, и все, кроме него, погибли.

© Photo : Фото из архива Федора Лисовского За время службы было много случаев, когда Лисовский абсолютно случайно оставался жив, а вокруг многие погибали

"Похожий случай произошел и в начале войны. Мы ехали на фронт, на поезд налетел немецкий бомбардировщик и подорвал передние вагоны. Вокруг огонь, все, кто остался жив, побежали к оврагу, и почти всех "выкосил" немецкий пилот. А я не побежал, поскольку не мог заставить себя это сделать под обстрелом, и прижался к колесу поезда. Это меня и спасло", - рассказал ветеран.

Лисовский вспомнил еще один случай: ночью, при наводке на цель, прямо на глазах у Федора Миновича снайпер убил командира взвода, которому помощник сзади подсвечивал карты. В итоге, Лисовский сам "завелся" на цель.

Ветеран помнит множество подобных случаев, которые произошли с ним во время войны, и за то, что остался жить, благодарен судьбе.

101 год еще не возраст?

"В свои годы я живу, как когда-то на войне: день прожил - спасибо", - признался ветеран.

Федор Минович тщательно следит за собой с тех пор, как в сороковых у него случился инфаркт. Алкоголь он всегда не любил, а курить бросил в начале войны.

"Конечно, у меня и наследственность хорошая: когда был совсем ребенком, у нас в доме жила бабушка, родители говорили, что ей тогда было более 100 лет! Но, как сейчас помню: волосы черные, ни одного седого волоска, а зубы белые, ровные", - вспоминает Лисовский.

Федор Минович поддерживает физическую форму благодаря зарядке, которой научили врачи в больнице, где он лежал когда-то с инфарктом. До последнего времени ветеран ежедневно ходил пешком по два километра. Сейчас ноги стали меньше слушаться, но он все равно продолжает гулять вокруг дома.

Несмотря на почтенный возраст, пережитые события и некоторые проблемы со здоровьем, Федор Лисовский продолжает верить, что мир состоит, в основном, из добрых людей и радуется, когда о нем вспоминают не только родственники, но и просто знакомые. В свои 101 ветеран переживает, если плохо получается на фотографиях, поскольку далеко не молод, и просит не снимать его крупным планом, а в статье опубликовать фото десятилетней давности, когда он был еще полным энергии 90-летним мужчиной.