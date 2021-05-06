Сколько налогов заплатили в Литве крупнейшие компании с белорусским капиталом

Источник материала: Салiдарнасць

Санаторий «Беларусь» в Друскининкае, попавший в декабре прошлого года под санкции Евросоюза, по итогам первого квартала 2021 года сократил налоговые отчисления в литовскую казну почти в пять раз.

Недостачу в поступлениях от компаний с белорусским капиталом частично перекрыла литовская дочка «Беларуськалия» в Клайпеде.

Согласно данным Государственной налоговой инспекции (VMI) при Министерстве финансов Литвы, санаторий «Беларусь» в первом квартале текущего года перечислил в литовский бюджет 42 тысячи евро. Эти деньги были направлены, несмотря на то, что с декабря прошлого года деятельность санатория фактически парализована, поскольку он оказался в «черном списке» Евросоюза как структура, подчиненная Главному хозяйственному управлению Управления делами президента Беларуси.

По сравнению с первым кварталом 2020 года, объем налогов от «Беларуси» сократился почти в пять раз (со 199 тысяч евро), а в списке крупнейших налогоплательщиков Друскининкая он опустился с 7-го на 18-е место.

Несмотря на звучащие угрозы переориентировать товарные потоки на российские порты, терминал «Беларуськалия» в Клайпеде не только не снижал, но и наращивал в этом году отчисления в литовскую казну.

В рассматриваемый период бюджет Литвы получил от деятельности компании-оператора Biriu kroviniu terminalas 690 тысяч евро. Это прирост по сравнению с первым кварталом 2020 года, когда сумма отчислений составила 584 тысячи евро.

В рейтинге 500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, который составила VMI, Biriu kroviniu terminalas поднялась с 419-го места на 390-е, а в топ-50 крупнейших плательщиков города Клайпеды – с 23-го на 21-е место.

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