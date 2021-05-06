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Невзоров: «С начала мая все идет по возрастающей. Все в бантах цвета колорадского жука»

06.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Публицист – о том, что происходит в России накануне Дня победы.

Невзоров: «С начала мая все идет по возрастающей. Все в бантах цвета колорадского жука»

– Снова звезды приобретают свой рубиновый облик. Это важнейший момент. С начала мая все идет по возрастающей, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Все в бантах цвета колорадского жука. Коляски ездят со стволами, направленными друг к другу «Можем повторить». Вот все победобесие разворачивается, наступает у них, как я понимаю, 9 Мая – бабах! – а вот 10-го уже всё кончилось, магия развеялась.

В народных головах совершенно другие пилотки. И вот эту идеологическую рыже-черную елку до июня в доме держать никто не хочет. Ее выносят сразу. Наваждение проходит, осыпаются рубины со звезд Кремля. И звезды над Кремлем становятся морскими и начинают шевелиться, напоминая народу об утраченных пляжах Турции.

Приходит «бессмертный пляж» на смену всему. И Сталин воспринимается только в плавках и только тем, что он своей физиономией напоминает турка-аниматора. И никакой другой основы для идеологии нет.

 
 
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