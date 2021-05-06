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Госсекретарь США Энтони Блинкен въехал в Киев в сопровождении 30 авто кортежа

06.05.2021 09:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кортеж госсекретаря США Энтони Блинкена из около 30 автомобилей въехал в Киев, сообщает издание «Страна».

Согласно имеющимся данным, самолет главы американского Госдепа приземлился в Борисполе около полуночи. Встречать Блинкена отправился кортеж, состоящий из около 30 автомобилей. В колонне, в том числе, присутствовали авто с дипломатическим номерами посольства США.

 
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Кортеж госсекретаря США Энтони Блинкена из около 30 автомобилей въехал в Киев, сообщает издание «Страна».
 
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