Госсекретарь США Энтони Блинкен въехал в Киев в сопровождении 30 авто кортежа

Кортеж госсекретаря США Энтони Блинкена из около 30 автомобилей въехал в Киев, сообщает издание «Страна».

Согласно имеющимся данным, самолет главы американского Госдепа приземлился в Борисполе около полуночи. Встречать Блинкена отправился кортеж, состоящий из около 30 автомобилей. В колонне, в том числе, присутствовали авто с дипломатическим номерами посольства США.