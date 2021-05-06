Опубликован список бывших силовиков, которых Лукашенко лишил званий

пише т Белновости. Соответствующий указ был подписан Лукашенко 4 мая. Меры были приняты из-за дискредитирующей деятельности силовиков, которые организовывали и принимали участие в протестах,т Белновости.





Сообщалось, что офицеры занимались распространением данных на госслужащих, срывали погоны и отказывались от исполнения своих служебных обязанностей.





На Национальном интернет-портале 6 мая обнародован список бывших силовиков. В списке 87 фамилий.

Среди тех, кто лишен воинских и специальных званий, полковник и подполковник в отставке, пять подполковников запаса, два майора запаса, восемь капитанов запаса, десять капитанов юстиции запаса, старший лейтенант юстиции запаса, лейтенант и прапорщик запаса.





Специальных званий лишены полковники милиции запаса, подполковники милиции запаса, майоры милиции запаса, капитаны и старшие лейтенанты милиции запаса и др.





списке есть и бывший следователь Евгений Юшкевич, который был задержан и находится в СИЗО КГБ. Среди фамилий весть и бывший следователь, который был задержан и находится в СИЗО КГБ.





Станислав Лупоносов, о котором много говорили, как о том самом «кроте» среди силовиков, был в звании подполковника милиции запаса.



