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Опубликован список бывших силовиков, которых Лукашенко лишил званий

06.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В списке экс-силовиков, которые были лишены воинских и специальных званий 87 фамилий.

Соответствующий указ был подписан Лукашенко 4 мая. Меры были приняты из-за дискредитирующей деятельности силовиков, которые организовывали и принимали участие в протестах, пишет Белновости.

Сообщалось, что офицеры занимались распространением данных на госслужащих, срывали погоны и отказывались от исполнения своих служебных обязанностей.

На Национальном интернет-портале 6 мая обнародован список бывших силовиков. В списке 87 фамилий.
Среди тех, кто лишен воинских и специальных званий, полковник и подполковник в отставке, пять подполковников запаса, два майора запаса, восемь капитанов запаса, десять капитанов юстиции запаса, старший лейтенант юстиции запаса, лейтенант и прапорщик запаса.

Специальных званий лишены полковники милиции запаса, подполковники милиции запаса, майоры милиции запаса, капитаны и старшие лейтенанты милиции запаса и др.

Среди фамилий в списке есть и бывший следователь Евгений Юшкевич, который был задержан и находится в СИЗО КГБ. 

Станислав Лупоносов, о котором много говорили, как о том самом «кроте» среди силовиков, был в звании подполковника милиции запаса.
 
 
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В списке экс-силовиков, которые были лишены воинских и специальных званий 87 фамилий.
 
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