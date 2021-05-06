В Беларуси ликвидируется очередная торговая сеть

сайте журнала «Юстиция Беларуси» появилось объявление о начале процесса ликвидации Солигорской торговой сети « Торговый дом «Радуга-свет» , пишет Белсат. 3 мая нажурнала «Юстиция Беларуси» появилось объявление о начале процесса ликвидации Солигорской торговой сети «Белсат.





Сеть возникла в 2004 году. Как указано на официальном сайте, она насчитывает 6 магазинов и 7 ресторанов в Солигорске, Дзержинске, Пинске и Узде.





Компания планировала развивать сеть супермаркетов у дома и рестораны.



