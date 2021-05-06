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В Беларуси ликвидируется очередная торговая сеть
Источник материала: Партизан
Стало известно о ликвидации в Беларуси очередной торговой сети – солигорского торгового дома «Радуга-свет».
3 мая на
Сеть возникла в 2004 году. Как указано на официальном сайте, она насчитывает 6 магазинов и 7 ресторанов в Солигорске, Дзержинске, Пинске и Узде.
Компания планировала развивать сеть супермаркетов у дома и рестораны.
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Стало известно о ликвидации в Беларуси очередной торговой сети – солигорского торгового дома «Радуга-свет».
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