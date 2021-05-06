Политзаключенного водят на цепи

пишет "Витебская весна". Больной онкологией политзаключенный Владимир Малаховский находится в витебском СИЗО почти полгода. 25 мая областной суд рассмотрит его жалобу на решение районного суда, который признал Малаховского виновным в насилии к милиционерам и приговорил к трем с половиной годам колонии,"Витебская весна".





Владимира Малаховского задержали в центре Витебска 13 сентября 2020 года во время разгона мирного шествия. При задержании его сильно избили и сломали палец. За участие в несанкционированной акции витебчанина оштрафовали на 4 базовые величины, но попутно возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников МВД). После 6 дней за решеткой Малаховского на время следствия выпустили под подписку о невыезде. Но в январе 2021-го, незадолго до начала судебного разбирательства, снова арестовали.





На суде Владимир заявил, что на акции ни с кем в драку не вступал, при задержании сопротивления милиционерам не оказывал. Наоборот, это на него напали несколько сотрудников, и он, чтобы не упасть, ухватился за кого-то руками. В автозаке у него нашли газовый баллончик, который сотрудник милиции тут же забрал и случайно нажал на него. Когда брызнул газ, милиционер начал кричать, что его хотят отравить. Виновным себя Владимир не признал и заявил, что доказательства фальсифицированы. Районный суд эти свидетельства, по сути, проигнорировал. Приговор: три с половиной года колонии.





"Сидит в наручниках на цепи и со мной разговаривает"

Ирина, жена политзаключенного, за время нахождения его в СИЗО смогла получить свидание с мужем 5 раз. Двоих несовершеннолетних детей на свидании с папой не пустили. По словам администрации, это не разрешено.





"Он на цепи там! Говорит, статья такая. Сидит в наручниках на цепи и со мной через трубку разговаривает. На цепи, понимаете? И в наручниках. Вообще, это как? Как будто он убежать может куда-то!"- возмущается Ирина.





По ее словам, Владимир прошел курс химиотерапии, и ему необходимо постоянно принимать различные лекарства и регулярно проходить медицинский осмотр. Ирина написала письмо в Департамент исполнения наказаний с просьбой, чтобы мужа направили на обследование в онкоцентр. К просьбе прислушались: 14 апреля Владимира отвозили в онкологический центр.





"Мы приехали с сестрой в 12 часов, так как у него талон был на это время, и там он должен был быть. Но они его утром привезли окольными путями, чтобы никто не видел его. На цеп о там водили, он мне потом об этом написал", - поделилась Ирина.





Направляют на МРЭК

Жена очень беспокоится, что условия содержания в изоляторе могут ухудшить состояние здоровья ее мужа. По ее словам, у него постоянно немеют руки и ноги. "Там нельзя лежать, сразу стучат палкой в дверь, не дают прилечь», - возмущается Ирина Малаховская.





Жена политзаключенного рассказывает, что Владимир получает много писем поддержки с воли - от разных людей со всех уголков Беларуси. Но ответить всем не успевает. Сама Ирина получила за все время от мужа около 15 писем.





Ирина говорит, что вскоре Владимира должны направить на медико-реабилитационную экспертную комиссию (МРЭК). Жена считает, что ему хотят пересмотреть группу инвалидности и лишить пенсии. В этом случае с деньгами станет совсем трудно. Зарплата самой Ирины - всего 370 рублей. Нужно смотреть за детьми, покупать лекарства для мужа и продукты для передач. Кроме того, нужно выплачивать 3000 рублей компенсации "пострадавшим" милиционерам.





Ирина Малаховская не очень верит в то, что Витебский областной суд изменит приговор, но надежды и силы духа не теряет.





Жалобу Владимира Малаховского Витебский областной суд будет рассматривать 25 мая (начало в 12.30).