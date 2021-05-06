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Стало известно, сколько ветеранов живет в Беларуси

06.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В прошлые годы Министерство труда публиковало статистику по количеству ветеранов ВОВ каждый квартал, но после начала пандемии подсчет стали производить раз в год.

По данным на 1 апреля, в Беларуси проживает 3 337 ветеранов.
Количество непосредственных участников и инвалидов ВОВ составляет 1 877 человек.


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Примечательно, что ветеранами считаются также участники «ликвидации националистического подполья Украины, Беларуси и стран Балтии до 1951 года».

За прошедший год число ветеранов сократилось на более чем на 30%.

В частности, в Гомельской области проживает всего 491 ветеран, за минувший год их количество сократилось на 225 человек, пишет gomel.today
 
 
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В прошлые годы Министерство труда публиковало статистику по количеству ветеранов ВОВ каждый квартал, но после начала пандемии подсчет стали производить раз в год.
 
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