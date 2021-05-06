Стало известно, сколько ветеранов живет в Беларуси

По данным на 1 апреля, в Беларуси проживает 3 337 ветеранов.

Количество непосредственных участников и инвалидов ВОВ составляет 1 877 человек.









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Примечательно, что ветеранами считаются также участники «ликвидации националистического подполья Украины, Беларуси и стран Балтии до 1951 года».





За прошедший год число ветеранов сократилось на более чем на 30%.





пишет gomel.today В частности, в Гомельской области проживает всего 491 ветеран, за минувший год их количество сократилось на 225 человек,gomel.today



