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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.Георгий Победоносец почитается христианами по-особенному. В честь воина-великомученика в армии даже был учрежден георгиевский орден. Если вспомнить историю, она гласит, что его попросили отказаться от христианства, но он не отказался и пережил страшнейшие пытки.После недели жестоких пыток он чудесным образом исцелился, а на 8-й день его казнили. Но видя чудесное исцеление, люди увидели силу веры и многие обратились в христианство, за что его чтят и по сей день.В этот праздник Георгия Победоносца люди соблюдают приметы и главные запреты Дня святого Юрия.Именинники этого дня – Анатолий, Георгий (Юрий, Егор), Александра.Если в этот день тепло — скоро лето наступит.Появилась роса — будет хороший урожай проса.Если идет снег или град, или же на деревьях заметен иней — гречиха уродится.Растущая луна, сильный ветер, который гонит облака на сумрачном небе — такая погода продержится долго.Если в этот день будет теплая ночь — хлеб успеет созреть до первых морозов.Комары в стаи сбиваются — жди потепления.Сильно разлились реки на Георгия Победоносца — примета того, что много травы будет на Николин день (22 мая).Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.На ночь вывешивали влажное полотенце, если к утру оно стало сухим - будет урожай огурцов.Нельзя расчесывать волосы расческой - будут слабые волосы.Нельзя прикасаться к шерстяным ниткам.Ни в коем случае нельзя ругаться в этот день.