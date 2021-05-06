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Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины

06.05.2021 09:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
6 мая православная церковь вспоминает о мученике Георгие Победоносце. Дни, посвященные его памяти, отмечаются три раза в году: 23 апреля (6 мая), 26 ноября (9 декабря), 3 (16) ноября и 10 (23) ноября.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

Георгий Победоносец почитается христианами по-особенному. В честь воина-великомученика в армии даже был учрежден георгиевский орден. Если вспомнить историю, она гласит, что его попросили отказаться от христианства, но он не отказался и пережил страшнейшие пытки.

После недели жестоких пыток он чудесным образом исцелился, а на 8-й день его казнили. Но видя чудесное исцеление, люди увидели силу веры и многие обратились в христианство, за что его чтят и по сей день.

В этот праздник Георгия Победоносца люди соблюдают приметы и главные запреты Дня святого Юрия.

Именинники этого дня – Анатолий, Георгий (Юрий, Егор), Александра.

Главные приметы этого дня:


Если в этот день тепло — скоро лето наступит.

Появилась роса — будет хороший урожай проса.

Если идет снег или град, или же на деревьях заметен иней — гречиха уродится.

Растущая луна, сильный ветер, который гонит облака на сумрачном небе — такая погода продержится долго.
Если в этот день будет теплая ночь — хлеб успеет созреть до первых морозов.

Комары в стаи сбиваются — жди потепления.

Сильно разлились реки на Георгия Победоносца — примета того, что много травы будет на Николин день (22 мая).

Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.

На ночь вывешивали влажное полотенце, если к утру оно стало сухим - будет урожай огурцов.

Что нельзя делать в этот день:


Нельзя расчесывать волосы расческой - будут слабые волосы.

Нельзя прикасаться к шерстяным ниткам.

Ни в коем случае нельзя ругаться в этот день.
 
 
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