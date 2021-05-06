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Новая музейная экспозиция откроется в Гольшанском замке

06.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новая музейная экспозиция откроется в Гольшанском замке

Ещё одно место на туристической карте Беларуси. 6 мая широкому взору откроется Северная башня Гольшанского замка. 

Консервация бывшей резиденции рода Сапегов началась ещё в начале 2010-х. А четыре года назад приступили к реставрации. Восстановлена Северная башня, сохранены другие фрагменты замка, обустроены лестницы и смотровая площадка. 6 мая откроется музейная экспозиция. Под неё отвели 4 помещения башни, у каждого яруса – своя концепция. Обещают и долю мистики. По легендам, именно в этих стенах бродят призраки Белой дамы и Чёрного монаха.

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Ещё одно место на туристической карте Беларуси. 6 мая широкому взору откроется Северная башня Гольшанского замка.  Консервация бывшей резиденции рода Сапегов...
 
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