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Минский автомобильный завод отправил первые электробусы по Минску и в областные центры
Источник материала: ОНТМинску и в областные центры" class="one-news__figure-img">
Минский автомобильный завод отправил первые электробусы по Минску и в областные центры.
В опытно-промышленной партии 10 «зелёных машин». Четыре из них останутся в столице, остальные будут курсировать по городским маршрутам в областных центрах. USB-порты на каждом ряду сидений, два вида света в салоне, бесконтактная система противозащемления и специальная выдвижная панель для людей с ограниченными возможностями. Но самое важное – батарея, которая позволяет проехать до 300 километров без дозарядки.
На этом инновации в будущее минского автомобильного завода не заканчиваются. Сейчас на предприятии работают над созданием электрических грузовиков, коммунальных машин и аэродромного транспорта.
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Минский автомобильный завод отправил первые электробусы по Минску и в областные центры. В опытно-промышленной партии 10 «зелёных машин». Четыре из них останутся в...
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