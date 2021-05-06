Источник материала: ОНТ

Минску и в областные центры" class="one-news__figure-img">

Минский автомобильный завод отправил первые электробусы по Минску и в областные центры.

В опытно-промышленной партии 10 «зелёных машин». Четыре из них останутся в столице, остальные будут курсировать по городским маршрутам в областных центрах. USB-порты на каждом ряду сидений, два вида света в салоне, бесконтактная система противозащемления и специальная выдвижная панель для людей с ограниченными возможностями. Но самое важное – батарея, которая позволяет проехать до 300 километров без дозарядки.

Пётр Пархомчик, министр промышленности Беларуси: «Уже многие страны мира отказались от двигателя внутреннего сгорания, и процесс набирает свои обороты. Последнее заявление допустим компании Audi и Volkswagen, что они прекращают разработки машин с двигателями внутреннего сгорания. Они все свои силы направляют для того, чтобы развивался электротранспорт.

На этом инновации в будущее минского автомобильного завода не заканчиваются. Сейчас на предприятии работают над созданием электрических грузовиков, коммунальных машин и аэродромного транспорта.

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