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Ковчег для бездомных: в Польше люди без ПМЖ 15 лет строили корабль, чтобы отправиться в кругосветное путешествие
Источник материала: ОНТ
Бездомные из Польши 15 лет строили корабль «Отец Богуслав». В этот понедельник состоялся технический запуск судна, пишет издание
Корабль назвали в честь священника, который и придумал проект. Это было в 2006 году. Он хотел доказать, что бездомные совсем не беспомощны. Отец Богуслав собрал группу из 200 человек, которые принялись за строительство с нуля. Всё необходимое для строительства бездомным поставляли компании, поддержавшие инициативу.
Капитан корабля Вальдемар Жезеницкий уверен в прочности творения: «Судно предназначено для плавания в больших объемах, без ограничений. Я не сомневаюсь в его надежности и долговечности».
15 лет усердной работы понадобилось, чтобы корабль наконец-то был готов отправиться в путешествие. Перед отплывом команда хочет его крестить в Гданьске.
Фото:
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Ковчег для бездомных: в Польше люди без ПМЖ 15 лет строили корабль, чтобы отправиться в кругосветное путешествие
Бездомные из Польши 15 лет строили корабль «Отец Богуслав». В этот понедельник состоялся технический запуск судна, пишет издание The first news. Корабль назвали в честь...
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