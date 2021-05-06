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Ковчег для бездомных: в Польше люди без ПМЖ 15 лет строили корабль, чтобы отправиться в кругосветное путешествие

06.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ковчег для бездомных: в Польше люди без ПМЖ 15 лет строили корабль, чтобы отправиться в кругосветное путешествие

Бездомные из Польши 15 лет строили корабль «Отец Богуслав». В этот понедельник состоялся технический запуск судна, пишет издание The first news

Корабль назвали в честь священника, который и придумал проект. Это было в 2006 году. Он хотел доказать, что бездомные совсем не беспомощны. Отец Богуслав собрал группу из 200 человек, которые принялись за строительство с нуля. Всё необходимое для строительства бездомным поставляли компании, поддержавшие инициативу.

Капитан корабля Вальдемар Жезеницкий уверен в прочности творения: «Судно предназначено для плавания в больших объемах, без ограничений. Я не сомневаюсь в его надежности и долговечности». 

15 лет усердной работы понадобилось, чтобы корабль наконец-то был готов отправиться в путешествие. Перед отплывом команда хочет его крестить в Гданьске.

Фото: Leszek Szymański/PAP 

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Бездомные из Польши 15 лет строили корабль «Отец Богуслав». В этот понедельник состоялся технический запуск судна, пишет издание The first news.  Корабль назвали в честь...
 
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