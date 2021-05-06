Гороскоп на 7 мая: звёзды сулят Стрельцам продвижение по карьерной лестнице, а Скорпионам – улучшение материального положения

Источник материала: ОНТ

Звёзды советуют Овнам сосредоточить своё внимание на рабочих планах. Любые манипуляции с материальными ценностями потребуют от вас максимального внимания.

Тельцам представится возможность выступить в роли дегустатора. Вы с удовольствием оцените кулинарные способности своих родственников и друзей.

Звёзды предвещают Близнецам насыщенный событиями день. Благоприятным окажется запланированное лечение. Не стоит переживать напрасно.

У Раков отразятся на настроении сложности материального характера. Вам придётся менять свои планы и откладывать дела. Не спешите доверять малознакомым людям.

Львам пригодится умение анализировать ситуацию. Звёзды советуют вам просчитывать действия на несколько шагов вперёд. Не торопитесь с решением важных вопросов.

Сегодня Девы смогут рассчитывать на успех. Несмотря на препятствия, сохраняйте спокойствие. Отдых на свежем воздухе будет полезным для вашего здоровья.

Оптимистичный настрой повысит деловую активность Весов. Умственная работа вас может утомить, но вечер в комфортной атмосфере прибавит сил.

Скорпионов ждёт финансовое вознаграждение за завершённый проект или работу. Хорошее настроение заметят окружающие. Сегодня звёзды благосклонны к людям творческих профессий.

Амбиции могут помешать Стрельцам. Вам захочется всё делать лучше других. День отлично подходит для продвижения по карьерной лестнице. Любые шаги в этом направлении вам будут даваться легко.

У Козерогов день сурка. Чтобы не впасть в тоску, звёзды советуют вам вспомнить о хобби или обновить гардероб. Постарайтесь навести порядок, как в делах, так и в мыслях.

Водолеи готовы воспользоваться удобным моментом и занять лидирующие позиции. Самое время собраться с духом, чтобы действовать решительно. Все ваши аргументы будут сильными.

У Рыб смелые идеи и новаторский подход получат одобрение в коллективе. В сложных вопросах вы можете смело рассчитывать на поддержку своих единомышленников.

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