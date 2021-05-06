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Защита информации: в Могилёве обсудили переход структур в «Государственное облако»

06.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Защита информации: в Могилёве обсудили переход структур в «Государственное облако»

Современно, быстро и безопасно. Информация госорганов, частных компаний и персональные данные граждан – под надёжной защитой. В Могилёве обсудили переход различных структур нашей страны в «Государственное облако». 

В Беларуси это первый такой масштабный сервис с комплексной системой защиты информации Министерства по налогам и сборам, здравоохранения, финансов, юстиции, труда и социальной защиты населения, Мингорисполком и многих других. Платформой уже пользуются более 500 организаций. Переход в «облако» существенно сократит расходы бюджета на модернизацию и обслуживание информационных систем.

«Государственное облако» – сервис и технологии для нашей страны новые. О том, как они действуют, как упрощают работу многих ведомств и структур, разработчики объясняют подробно и доступно. Встреча в Могилёве – четвёртая и не последняя.

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Современно, быстро и безопасно. Информация госорганов, частных компаний и персональные данные граждан – под надёжной защитой. В Могилёве обсудили переход...
 
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