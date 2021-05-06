Молодёжный проект по сохранению памяти жертв Великой Отечественной войны показали в БНТУ

Источник материала: ОНТ

«Хатынь глазами студентов» – творческий молодёжный проект по увековечению памяти жертв Великой Отечественной войны показали в БНТУ.

Ещё в начале года к руководству ВУЗа обратились сотрудники комплекса – помочь в разработке расширенной музейной части. Так как сейчас желающих посетить памятное место гораздо больше, чем пропускные возможности. Студенты с энтузиазмом принялись искать концепцию по реконструкции административно-хозяйственного корпуса. На выставке – 16 проектов.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ: «Почти весь семестр занимались этим делом. Слава богу, что работали совершенно от души, вовсе не под гнетом педагогов, это было искренне, и я думаю, что в этих работах вы это ощутите. Они выразили свои чувства к этой трагедии».

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»: «Вот такая обзорная дорожка возле мемориала, насколько действительно это что-то новое в этой теме, то есть посетитель не просто пройдет по самому мемориалу, а чтобы он мог посмотреть, как бы с высоты подняться и увидеть с обзора».

Совместная работа студентов и музейных работников по совершенствованию хатынской экспозиции и наведению порядка на прилегающей территории продолжится. На вернисаже ректор БНТУ и директор мемориального комплекса подписали соглашение о сотрудничестве.

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