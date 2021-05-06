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Молодёжный проект по сохранению памяти жертв Великой Отечественной войны показали в БНТУ
Источник материала: ОНТ
«Хатынь глазами студентов» – творческий молодёжный проект по увековечению памяти жертв Великой Отечественной войны показали в БНТУ.
Ещё в начале года к руководству ВУЗа обратились сотрудники комплекса – помочь в разработке расширенной музейной части. Так как сейчас желающих посетить памятное место гораздо больше, чем пропускные возможности. Студенты с энтузиазмом принялись искать концепцию по реконструкции административно-хозяйственного корпуса. На выставке – 16 проектов.
Совместная работа студентов и музейных работников по совершенствованию хатынской экспозиции и наведению порядка на прилегающей территории продолжится. На вернисаже ректор БНТУ и директор мемориального комплекса подписали соглашение о сотрудничестве.
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«Хатынь глазами студентов» – творческий молодёжный проект по увековечению памяти жертв Великой Отечественной войны показали в БНТУ. Ещё в начале года к...
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