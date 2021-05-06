ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Молодёжный проект по сохранению памяти жертв Великой Отечественной войны показали в БНТУ

06.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Молодёжный проект по сохранению памяти жертв Великой Отечественной войны показали в БНТУ

«Хатынь глазами студентов» – творческий молодёжный проект по увековечению памяти жертв Великой Отечественной войны показали в БНТУ. 

Ещё в начале года к руководству ВУЗа обратились сотрудники комплекса – помочь в разработке расширенной музейной части. Так как сейчас желающих посетить памятное место гораздо больше, чем пропускные возможности. Студенты с энтузиазмом принялись искать концепцию по реконструкции административно-хозяйственного корпуса. На выставке – 16 проектов. 

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ: «Почти весь семестр занимались этим делом. Слава богу, что работали совершенно от души, вовсе не под гнетом педагогов, это было искренне, и я думаю, что в этих работах вы это ощутите. Они выразили свои чувства к этой трагедии».

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»: «Вот такая обзорная дорожка возле мемориала, насколько действительно это что-то новое в этой теме, то есть посетитель не просто пройдет по самому мемориалу, а чтобы он мог посмотреть, как бы с высоты подняться и увидеть с обзора».

Совместная работа студентов и музейных работников по совершенствованию хатынской экспозиции и наведению порядка на прилегающей территории продолжится. На вернисаже ректор БНТУ и директор мемориального комплекса подписали соглашение о сотрудничестве. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Хатынь глазами студентов» – творческий молодёжный проект по увековечению памяти жертв Великой Отечественной войны показали в БНТУ.  Ещё в начале года к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Частная компания разыграет билет в космос на онлайн-аукционе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by