Кризис после выборов: президент Болгарии распустит парламент

Источник материала: ОНТ

В шаге от политического кризиса Болгария. Президент заявил, что на следующей неделе распустит парламент и назначит служебное правительство.

Оно будет действовать до парламентских выборов, которые должны пройти 11 июня. Таким образом, досрочное голосование состоится через несколько месяцев после предыдущих парламентских выборов, которые прошли в начале апреля. Тогда победившая партия власти «Граждане за европейское развитие Болгарии» получила мандаты президента на формирование правительства, но не сумела их реализовать. Затем от формирования кабмина отказалась партия «Есть такой народ». Такое в новейшей истории Болгарии происходит впервые.

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