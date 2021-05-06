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Частная компания разыграет билет в космос на онлайн-аукционе
Источник материала: Tut.by
Blue Origin Джеффа Безоса продаст билет в космос на онлайн-аукционе. Подать заявку можно уже сейчас, сообщает
Первый полет
Сначала, с 5 по 19 мая, заявки можно будет оставить на сайте — суммы будут неизвестны. С 19 мая участники смогут посмотреть суммы заявок и должны будут перебивать заявки друг друга, чтобы продолжить участие в торгах. 12 июня торги завершатся онлайн-аукционом.
Победитель аукциона сможет получить одно место на космическом корабле New Shepard. Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте в 100 км над Землей в суборбитальном пространстве. Возвращать туристов на Землю будут в капсуле с парашютом.
Деньги победителя передадут фонду Club for the Future — который создан, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.
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Сначала, с 5 по 19 мая, заявки можно будет оставить на сайте - суммы будут неизвестны.
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