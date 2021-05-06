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Частная компания разыграет билет в космос на онлайн-аукционе

06.05.2021 09:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Blue Origin Джеффа Безоса продаст билет в космос на онлайн-аукционе. Подать заявку можно уже сейчас, сообщает vc.ru.


Фото: blueorigin.com

Первый полет состоится 20 июля. Стоимость билета формируется на аукционе, который пройдёт в три этапа.

Сначала, с 5 по 19 мая, заявки можно будет оставить на сайте — суммы будут неизвестны. С 19 мая участники смогут посмотреть суммы заявок и должны будут перебивать заявки друг друга, чтобы продолжить участие в торгах. 12 июня торги завершатся онлайн-аукционом.

Победитель аукциона сможет получить одно место на космическом корабле New Shepard. Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте в 100 км над Землей в суборбитальном пространстве. Возвращать туристов на Землю будут в капсуле с парашютом.

Деньги победителя передадут фонду Club for the Future — который создан, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.

  • В начале 2021 года CNBC со ссылкой на источники сообщал, что компания Blue Origin планирует отправить первых туристов в космос в апреле 2021 года.
  • В ноябре 2020 года первый экипаж к МКС на ракете Crew Dragon отправила SpaceX. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.

 
 
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Сначала, с 5 по 19 мая, заявки можно будет оставить на сайте - суммы будут неизвестны.
 
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