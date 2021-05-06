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Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку и не взорвался
Источник материала: Tut.by
Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку и не взорвался. Об этом
Прототип космического корабля Starship SN15, разработанный SpaceX для полетов на Луну и Марс, успешно
Маск заявлял, что на прототипе SN15 проведены «сотни конструктивных усовершенствований».
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Во время аналогичных испытаний в
4 марта 2021 года прототип Starship впервые успешно
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Он поднялся на высоту около 10 километров, после чего совершил плавную посадку на площадку.
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