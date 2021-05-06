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Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку и не взорвался

06.05.2021 09:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку и не взорвался. Об этом пишет TJournal со ссылкой на соцсети SpaceX.


Посадка Starship SN15. Источник: трансляция SpaceX

Прототип космического корабля Starship SN15, разработанный SpaceX для полетов на Луну и Марс, успешно приземлился на испытаниях в Техасе. «Штатная посадка Starship», — написал Илон Маск.

Маск заявлял, что на прототипе SN15 проведены «сотни конструктивных усовершенствований».

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале 2021 года прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой, испытания все равно были признаны успешными.

4 марта 2021 года прототип Starship впервые успешно приземлился после испытаний. Но потом снова взорвался. В ходе последнего испытания 30 марта прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки.

 
 
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Он поднялся на высоту около 10 километров, после чего совершил плавную посадку на площадку.
 
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