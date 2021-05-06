Источник материала: Tut.by

Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку и не взорвался. Об этом пишет TJournal со ссылкой на соцсети SpaceX .



Посадка Starship SN15. Источник: трансляция SpaceX

Прототип космического корабля Starship SN15, разработанный SpaceX для полетов на Луну и Марс, успешно приземлился на испытаниях в Техасе. «Штатная посадка Starship», — написал Илон Маск.

Маск заявлял, что на прототипе SN15 проведены «сотни конструктивных усовершенствований».

Live feed of Starship SN15 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/chZjdVAute — SpaceX (@SpaceX) May 5, 2021

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале 2021 года прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой, испытания все равно были признаны успешными.

4 марта 2021 года прототип Starship впервые успешно приземлился после испытаний. Но потом снова взорвался. В ходе последнего испытания 30 марта прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки.