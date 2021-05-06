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Пьяный «бесправник» на Toyota натворил дел в Минске и пытался скрыться, но его задержал очевидец
Источник материала: Onliner
Как сообщили в ГАИ Минска, вчера около 8:25 водитель Toyota врезался в припаркованный Geely на улице Якубовского. ДТП случилось в районе дома №24. После этого Toyota вылетела за пределы проезжей части и протаранила металлическое ограждение.
Даже после этого водитель автомобиля продолжил движение: он поехал по газону, повредив зеленые насаждения и дорожный знак. А затем и вовсе попытался скрыться, однако, как сообщается, возле соседнего дома его задержал очевидец происшествия, который вызвал сотрудников Госавтоинспекции.
Установлено, что за рулем Toyota находился 50-летний мужчина.
Инспекторы доставили его на освидетельствование, результат — 1,9 промилле.
— Помимо этого, установлено, что мужчина не имеет права на управление транспортным средством. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в городской отдел милиции. Автомобиль поместили на охраняемую стоянку, — сообщили в Госавтоинспекции.
ГАИ призывает тех, кому известно о нетрезвом за рулем, незамедлительно сообщать об этом на линию «102».
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