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На диагностической станции в Минске брали взятки: по 20 долларов за техосмотр

06.05.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщает ГУВД, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД г. Минска задержали пятерых работников одной из диагностических станций за «благоприятное» решение вопросов о прохождении государственного технического осмотра. Мужчин задержали после получения взяток.

«Установлено, что в обязанности указанных должностных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. Так, по предварительному сговору задержанные за „благоприятное“ решение вопросов получали вознаграждение в размере 20 долларов США за одну машину», — говорится в сообщении ГУВД.

В ходе осмотра территории организации сыщики обнаружили и изъяли денежные средства. Как долго фигуранты работали таким образом, еще предстоит выяснить. Материалы проверки переданы в Ленинский (г. Минска) РОСК.

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Теги: Минск
 
 
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Как сообщает ГУВД, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД г. Минска задержали пятерых работников одной из...
 
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