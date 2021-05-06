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Прототип Starship успешно приземлился во время испытаний

06.05.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Прототип пилотируемого космического корабля Starship SN15 от SpaceX успешно приземлился после испытаний, сообщает SpaceX.

Это была пятая попытка приземления прототипа корабля.

Запуск SN15 произошел с полигона в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Корабль вышел на высоту 10 км и спустился на площадку. При прошлых попытках прототип корабля взрывался при соприкосновении с землей или через несколько минут после приземления.

В пилотируемом варианте Starship сможет брать на борт до 100 человек. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что корабль сможет высадить людей на Марс в 2026 году.

 
 
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Прототип пилотируемого космического корабля Starship SN15 от SpaceX успешно приземлился после испытаний, сообщает SpaceX.
 
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