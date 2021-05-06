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Гомельчане просят обезопасить главную улицу города, где продолжают погибать люди

06.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельчане создали петицию с просьбой обезопасить главную улицу города. Они даже предложили, как это можно сделать.




В петиции горожане прописали два требования — обеспечить безопасность дорожного по Советской в Гомеле и принять меры по установке парковочных столбов либо столбов ограничения проезда по пешеходной зоне на протяжении всех опасных участков центральной улицы.

«Неужели нам, жителям города, нужно дождаться еще несколько трагедий, каких-либо несчастных случаев, чтобы на сложившиеся обстоятельства обратило внимание руководство Гомеля! Сколько смертей еще нужно, в том числе маленьких детей, чтобы руководство решило вопрос с Восточным обходом, который значительно разгрузит транспортный поток по этой злополучной Советской?! А это, между прочим, находится все в центре города. Нашими жителями и предприятиями Гомеля производятся отчисления в городской бюджет, и можно хотя бы минимально обезопасить людей на тротуарах и пешеходных переходах», — сказано в документе. Его можно найти по этой ссылке.

Напомним, очередная трагедия на Советской в Гомеле произошла 4 мая. Авария унесла жизнь 6-летней девочки.
 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельчане создали петицию с просьбой обезопасить главную улицу города. Они даже предложили, как это можно сделать.
 
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