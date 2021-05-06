Гомельчане просят обезопасить главную улицу города, где продолжают погибать люди













В петиции горожане прописали два требования — обеспечить безопасность дорожного по Советской в Гомеле и принять меры по установке парковочных столбов либо столбов ограничения проезда по пешеходной зоне на протяжении всех опасных участков центральной улицы.





«Неужели нам, жителям города, нужно дождаться еще несколько трагедий, каких-либо несчастных случаев, чтобы на сложившиеся обстоятельства обратило внимание руководство Гомеля ! Сколько смертей еще нужно, в том числе маленьких детей, чтобы руководство решило вопрос с Восточным обходом, который значительно разгрузит транспортный поток по этой злополучной Советской?! А это, между прочим, находится все в центре города. Нашими жителями и предприятиями Гомеля производятся отчисления в городской бюджет, и можно хотя бы минимально обезопасить людей на тротуарах и пешеходных переходах», — сказано в документе. Его можно найти по этой ссылке.





Напомним, очередная трагедия на Советской в Гомеле произошла 4 мая. Авария унесла жизнь 6-летней девочки.



