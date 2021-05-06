МВД сообщило о задержании футбольных фанатов, которые в августе участвовали в акции протеста в Мозыре

Пресс-служба МВД сообщила о спецоперации по задержанию 11 человек, которую провели 4 мая с участием СОБРа и ОМОНа.





Ведомство заявляет, что задержанные принимали участие акции протеста в Мозыре 11 августа 2020 года.





Возраст десяти задержанных – от 17 до 27 лет. МВД сообщило, что они являются футбольными фанатами. Еще одному задержанному 54 года





«Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти», – сказано в сообщении.



