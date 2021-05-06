ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД сообщило о задержании футбольных фанатов, которые в августе участвовали в акции протеста в Мозыре

06.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МВД сообщило о спецоперации по задержанию 11 человек. Их обвиняют в беспорядках в Мозыре в августе

Пресс-служба МВД сообщила о спецоперации по задержанию 11 человек, которую провели 4 мая с участием СОБРа и ОМОНа.

Ведомство заявляет, что задержанные принимали участие акции протеста в Мозыре 11 августа 2020 года.

Возраст десяти задержанных – от 17 до 27 лет. МВД сообщило, что они являются футбольными фанатами. Еще одному задержанному 54 года

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти», – сказано в сообщении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД сообщило о спецоперации по задержанию 11 человек. Их обвиняют в беспорядках в Мозыре в августе
 
Новости дня
Новости разные
 
Прототип Starship успешно приземлился во время испытаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by