Не было бы счастья... Ещё один брак с политзаключённым, на этот раз в Гродно





Валерия, её друзья и родственники / instagram.com/ermashukvadimati









Дома его ждут двое детей и жена Валерия (они жили вместе 15 лет, но не оформляли отношения). Из-за отсутствия штампа в паспорте она не имела права на свидания и передачи. Тогда Михаил и Валерия официально вступили в брак. Церемония прошла 5 мая. Поздравить Валерию за тюрьмы пришли родственники и друзья.



