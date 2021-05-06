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Не было бы счастья... Ещё один брак с политзаключённым, на этот раз в Гродно

06.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ещё один брак с политзаключённым, на этот раз в Гродно. 43-летний предприниматель Михаил Юдин в марте 2021-го получил 4 года колонии общего режима за то, что осенью прошлого года во время акции протеста пытался отбить девушку у омоновца.


Валерия, её друзья и родственники / instagram.com/ermashukvadimati


Дома его ждут двое детей и жена Валерия (они жили вместе 15 лет, но не оформляли отношения). Из-за отсутствия штампа в паспорте она не имела права на свидания и передачи. Тогда Михаил и Валерия официально вступили в брак. Церемония прошла 5 мая. Поздравить Валерию за тюрьмы пришли родственники и друзья.

В конце апреля в Бресте в СИЗО девушка вышла замуж за политзаключённого Виктора Пантелеева.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Ещё один брак с политзаключённым, на этот раз в Гродно. 43-летний предприниматель Михаил Юдин в марте 2021-го получил 4 года колонии общего режима за то, что осенью...
 
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