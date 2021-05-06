Посадка клубники: что нужно знать?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ведущий специалист отдела ягодных культур РУП "Институт плодоводства" Наталья Клакоцкая рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о правилах посадки земляники садовой, или, как ее принято называть в народе, клубники.

Правильно выбираем почву

"Для посадки земляники наиболее пригодны дерново-подзолистые, легкосуглинистые и супесчаные почвы со слабокислой реакцией среды (pH 5,5-6,5). Участок должен быть ровным или с небольшим уклоном (не более 5°), хорошо освещен и защищен от ветров со стороны севера и востока, а уровень залегания грунтовых вод должен находиться не ближе 1 м от поверхности почвы", – рассказывает Наталья Клакоцкая.

Землянику садовую – клубнику выращивают на одном месте не более 3-4 лет. За период ее возделывания этой культуры в почве накапливается большое количество вредителей и болезней, поэтому на прежнее место ее высаживают не ранее чем через 2-3 года.

Специалист отмечает, что лучшие предшественники для земляники садовой (клубники) – зеленные (редис, салат, шпинат, укроп), горох, фасоль, морковь, лук, чеснок, а также цветы – тюльпаны, бархатцы, нарциссы. Во избежание общих болезней не следует размещать землянику после картофеля, томатов, огурцов, кабачков, тыквы. Также нежелательно сажать ее после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины, косточковых культур, способствующих развитию корневых гнилей.

Вносим удобрения

Эксперт рекомендует готовить участок под землянику заблаговременно. Прежде чем приступить к подготовке почвы, желательно сделать ее агрохимический анализ. Если pH почвенного раствора менее 5,5, то почва нуждается в известковании. Известковые удобрения (доломитовую муку, мел или молотый известняк) вносят в дозах, соответствующих величине кислотности, гранулометрическому составу почвы. Известкование почвы рекомендуется проводить для земляники садовой за 1-2 года до посадки.

Земляника очень отзывчива на внесение органических удобрений, основным из которых является перепревший навоз, который лучше вносить под предшественник из расчета 4 – 6 кг/м2 в зависимости от плодородия почвы. Заменой органических удобрений может служить посев сидеральных культур.

"После уборки предшественника на участок высевают сидераты (рапс, редьку масличную или вико-овсяную смесь), которые образуют большую зеленую массу. В фазе цветения их скашивают, измельчают и заделывают в почву при перекопке. При подготовке почвы вносят фосфорные и калийные удобрения. При средней степени обеспеченности почвы элементами питания дозы фосфора составляют 10-12 г на 1 м2 (22-26 г двойного суперфосфата) и 11-12 г на 1 м2 калия (12-18 г сернокислого калия). Азотные удобрения до посадки земляники обычно не вносят, их применяют в подкормки", – рассказывает Наталья Клакоцкая.

Очищаем участок от сорняков

Участок необходимо очистить от сорняков, так как земляника садовая – многолетняя культура, и бороться с сорняками на плантации в последующие годы после посадки гораздо сложнее.

"Сорняки поглощают большую часть питательных элементов и почвенной влаги, в результате чего сильно угнетается рост растений и резко снижается урожай. Кроме того, многие сорняки служат промежуточными хозяевами вредителей и возбудителей болезней земляники. Наибольшую опасность представляют многолетние сорняки – осот, пырей ползучий и другие. Корневища этих сорняков надо тщательно выбирать при перекопке", - предупреждает специалист.

Все работы по подготовке почвы необходимо закончить за 7-10 дней до посадки земляники. В Беларуси весеннюю посадку земляники – если позволяет погода – проводят в третьей декаде апреля – первой декаде мая.

Для получения стабильных урожаев и продления срока потребления ягод на участке следует выращивать несколько сортов раннего, среднего и позднего сроков созревания.

Определяем здоровье рассады

Наталья Клакоцкая поясняет, что рассада земляники должна быть здоровой, без механических повреждений, не увядшая, с хорошо развитой верхушечной почкой, мочковатой корневой системой белого цвета.

"Диаметр рожка должен быть не менее 10 мм, длина корневой системы – не менее 5 мм", – подчеркивает специалист.

Выбираем схему посадки

Для посадки земляники применяют однострочные и многострочные схемы посадки.

"При однострочной схеме посадки растения размещают с расстоянием между рядами 60-90 см, в ряду 25-30 см в зависимости от габитуса куста. При многострочной посадке, растения высаживают в две-три строки (ряда), объединенные в полосу (расстояние между строками 40-50 см, между полосами 70-80 см, между растениями в ряду 25-30 см)", – говорит эксперт.

Когда лучше сажать клубнику

Сажать землянику лучше всего в пасмурную или дождливую погоду. В ясный день посадку следует производить вечером. Качество посадки влияет на приживаемость и последующий рост растений. Перед посадкой корни рассады укорачивают до 5 см. Сажают землянику по шнуру, натянутому между колышками, отмечающими намеченные ряды. Посадка проводится всегда с одной стороны шнура. В лунку (ямку) опускают корни рассады и расправляют, чтобы они не загибались концами вверх. Затем равномерно распределяют корни и засыпают ямку, уплотняя почвой в два-три приема и не допуская пустот возле корней.

"Рассаду сажают так, чтобы верхушечная почка (сердечко) находилась на уровне почвы. Чрезмерное ее заглубление угнетает и замедляет рост растений. При мелкой посадке оголяются и подсыхают корни, что также приводит к нарушению ростовых процессов", – предупреждает специалист.

Сразу после посадки растения оправляют: освобождают заглубленные сердечки и уплотняют выпирающие. "Высаженные растения поливают (0,5 л на куст) и мульчируют торфом, перегноем или землей. В течение 5-7 дней после посадки, если стоит солнечная погода, растения необходимо притенять и чаще поливать", - советует Наталья Клакоцкая.

Бережно ухаживаем

Земляника садовая, или клубника, относится к культурам, требующим постоянного ухода.

"Для того чтобы получить хороший урожай, грядки с земляникой садовой (клубникой) необходимо регулярно пропалывать, рыхлить, поливать, удалять "усы". Без должного ухода на заросших сорняками грядках ягоды гниют, распространяются болезни и вредители", – отмечает специалист.

Поэтому многие садоводы задумываются, как облегчить себе труд и сделать уход за земляникой садовой не таким утомительным. Выходом из данной ситуации будет посадка земляники садовой на мульчирующий материал – агроволокно или спанбонд.

"Благодаря мульчирующему материалу ягоды остаются чистыми и не гниют даже в сезон дождей. Весной грядка, укрытая агроволокном, прогревается быстрее, поэтому раньше начинается вегетация растений и, соответственно, раньше созревает урожай", – резюмирует Наталья Клакоцкая.

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