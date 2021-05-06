Источник материала: UDF



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interfax.by . «Мы очень обеспокоены политическим кризисом и кризисом в сфере прав человека вследствие подтасованных президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси», - говорится в итоговом коммюнике глав МИД G7, пишет

«Мы призываем режим выполнять рекомендации, вынесенные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить незаконно заключённых в тюрьму за выражение демократических устремлений, а также положить конец репрессиям в сфере прав человека и основных свобод», - подчёркивается в документе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главы МИД G7 призвали власти Беларуси к новым выборам и освобождению незаконно заключенных Кроме этого, G7 «призывают власти Беларуси «уважать право на мирные собрания».

Кроме того, главы МИД призвали белорусские власти «провести под международным наблюдением новые, свободные и справедливые выборы».Министры иностранных дел G7 подчеркнули, что осуждают «продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников». Они также выразили приверженность «привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека».Кроме этого, G7 «призывают власти Беларуси «уважать право на мирные собрания», а также вступить в диалог с лидерами оппозиции и принять предложение ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге «для разрешения политического кризиса».В состав «большой семерки» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.