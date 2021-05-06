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Опубликован список экс-силовиков, которых Лукашенко лишил званий. Кто там

06.05.2021 10:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Опубликован список экс-силовиков, которых Лукашенко лишил званий. Кто там
Среди лишенных званий и капитан милиции запаса Егор Емельянов / www.instagram.com/jeghor
На Национальном правовом портале появился список экс-силовиков, которых Александр Лукашенко лишил воинских и специальных званий.

Соответствующий указ руководитель государства подписал 4 мая. В обосновании этого решения говорилось, что во время обострения общественно-политической ситуации в Беларуси отдельные военные и силовики «»нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы», совершали ряд других проступков. Такими действиями, по мнению власти, они дискредитировали «честь и достоинство военнослужащего и сотрудника».

В списке более 80 фамилий. Это военные, сотрудники милиции и представители других силовых ведомств. Среди них есть те, кто заявил о своем несогласии с действиями властей после выборов, но есть и последовательные критики режима.


Звания, в частности, лишен экс-начальник ГАИ Сергей Масловский, которого задержали на одном из маршей и около месяца продержали на Окрестина. Звания капитана милиции лишен и бывший сотрудник РУВД Заводского района Минска Дмитрий Кулаковский. Он тоже побывал на Окрестина. О том, в каких жутких условиях отбывали наказание бывшие силовики, рассказывал Дмитрий Дашкевич.

Звания подполковник милиции запаса лишен Станислав Лупоносов — один из бывших сотрудников ГУБОПиК, который передавал информацию группе бывших силовиков. В конце 2020-го он уволился и уехал в Украину. Сейчас он фигурант уголовного дела, его объявили в розыск.

Званий лишен и бывший следователь Евгений Юшкевич, а также экс-силовики — участники инициативы, которую государство считает причастной к террористической деятельности. Это бывшие следователи Андрей Остапович и Игорь Лобан, бывший спецназовец Игорь Макар и другие.

Есть в списке и отставники, которые критиковали Александра Лукашенко и ранее. В частности, среди лишенных воинских званий оказался полковник в отставке Владимир Бородач и подполковник Валерий Костко. Бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке Бородач и работник КГБ Костко входили в общественную комиссию по расследованию исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко.

Лишен специального звания и подполковник милиции запаса нынешний председатель ОГП Николай Козлов.

Полный список силовиков, лишенных воинских званий, можно увидеть здесь.
 
Теги: Минск
 
 
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