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Среди лишенных званий и капитан милиции запаса Егор Емельянов / www.instagram.com/jeghor

В списке более 80 фамилий. Это военные, сотрудники милиции и представители других силовых ведомств. Среди них есть те, кто заявил о своем несогласии с действиями властей после выборов, но есть и последовательные критики режима.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Опубликован список экс-силовиков, которых Лукашенко лишил званий. Кто там Полный список силовиков, лишенных воинских званий, можно увидеть здесь.