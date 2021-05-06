|
Опубликован список экс-силовиков, которых Лукашенко лишил званий. Кто там
Источник материала: UDF
Среди лишенных званий и капитан милиции запаса Егор Емельянов / www.instagram.com/jeghor
Соответствующий указ руководитель государства подписал 4 мая. В обосновании этого решения говорилось, что во время обострения общественно-политической ситуации в Беларуси отдельные военные и силовики «»нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы», совершали ряд других проступков. Такими действиями, по мнению власти, они дискредитировали «честь и достоинство военнослужащего и сотрудника».
В списке более 80 фамилий. Это военные, сотрудники милиции и представители других силовых ведомств. Среди них есть те, кто заявил о своем несогласии с действиями властей после выборов, но есть и последовательные критики режима.
Звания, в частности, лишен экс-начальник ГАИ Сергей Масловский, которого задержали на одном из маршей и около месяца продержали на Окрестина. Звания капитана милиции лишен и бывший сотрудник РУВД Заводского района Минска Дмитрий Кулаковский. Он тоже побывал на Окрестина. О том, в каких жутких условиях отбывали наказание бывшие силовики, рассказывал Дмитрий Дашкевич.
Звания подполковник милиции запаса лишен Станислав Лупоносов — один из бывших сотрудников ГУБОПиК, который передавал информацию группе бывших силовиков. В конце 2020-го он уволился и уехал в Украину. Сейчас он фигурант уголовного дела, его объявили в розыск.
Званий лишен и бывший следователь Евгений Юшкевич, а также экс-силовики — участники инициативы, которую государство считает причастной к террористической деятельности. Это бывшие следователи Андрей Остапович и Игорь Лобан, бывший спецназовец Игорь Макар и другие.
Есть в списке и отставники, которые критиковали Александра Лукашенко и ранее. В частности, среди лишенных воинских званий оказался полковник в отставке Владимир Бородач и подполковник Валерий Костко. Бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке Бородач и работник КГБ Костко входили в общественную комиссию по расследованию исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко.
Лишен специального звания и подполковник милиции запаса нынешний председатель ОГП Николай Козлов.
Полный список силовиков, лишенных воинских званий, можно увидеть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полный список силовиков, лишенных воинских званий, можно увидеть здесь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)