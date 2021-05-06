Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз погоды на 6 мая: ветрено, дожди и грозы В четверг погоду будут формировать атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем.

В четверг погоду будут формировать атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Двигаясь с Западной Европы, они продолжат нести в Беларусь прохладный и влажный воздух.Итак, 6 мая будет облачно с небольшими прояснениями. На большей части страны - дожди, ночью сильные. В отдельных районах грозы. Влажность до 70%. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем во многих районах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет падать, днем интенсивно расти. Утром температура - от +6°C по западу до +11°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее.В середине дня воздух прогреется до +9°C в северо-западных и центральных районах и до +14°C в юго-восточных.К вечеру температура – от +7°C по Витебской области до +11°C по Гомельской.В пятницу скажется влияние очередной системы атмосферных фронтов с Западной Европы. Утром и днем почти повсеместно – кратковременные дожди, в южных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, временами порывистый. Температура ночью +1…+6°C, днем от +8°C по северо-западу до +17°C по юго-востоку. В субботу характер погоды существенно не изменится - дожди, днем сильный порывистый ветер. И только в День Победы на основные позиции в атмосфере выйдет антициклон. Он уменьшит количество облаков и постепенно прекратятся дожди, а столбики термометров начнут повышаться. Ждать тепла осталось недолго – всего несколько дней.