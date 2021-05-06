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Невзоров поддержал белорусских экс-силовиков, которых Лукашенко лишил званий
06.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист и единомышленник сторонников перемен в Беларуси в очередной раз душевно подытожил очередной выпуск «Невзоровских сред».
– Естественно, разумеется, слава Украине! Жыве Беларусь!
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Российский публицист и единомышленник сторонников перемен в Беларуси в очередной раз душевно подытожил очередной выпуск «Невзоровских сред».
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