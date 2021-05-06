4,7 промилле! В Несвижском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя Renault

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали нетрезвого водителя в Несвижском районе, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

В милицию обратилась жительница деревни Грицкевичи. Она сообщила, что неизвестный на Renault красного цвета повредил ее забор и расположенные рядом насаждения, после чего уехал.

— От города до места происшествия было около 20 км, поэтому инспекторы обратились за помощью к своему коллеге, который на тот момент находился у родителей в указанной деревне. Тот выехал на личном авто и обнаружил правонарушителя. Около 10 километров милиционер ехал за ним, пока не подоспел экипаж ГАИ, — рассказали в милиции.

После остановки 33-летний водитель Renault с трудом смог выйти из машины и стоять на ногах. Тест на алкоголь показал 4,7 промилле.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы за «пьяную» езду и оставление места ДТП.

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