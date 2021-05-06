Как избавиться от пигментных пятен, рассказывает дерматолог

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY узнал у врача-дерматолога Витавы Брель, почему появляются пигментные пятна, как они связаны с возрастом и какую роль в этом играет солнцезащитный крем.

Витава БрельВрач-дерматовенеролог первой категории

Почему появляются пигментные пятна? Меланогенез — сложный и тонко сбалансированный процесс, главными участниками которого являются клетки кожи меланоциты и кератиноциты : первые производят пигмент, вторые его сохраняют и перемещают по эпидермису (наружному слою кожи — прим. TUT.BY). У большинства людей меланоциты работают в фоновом режиме, поддерживая общее количество пигмента в коже на базовом уровне. Это так называемая конституциональная (постоянная) пигментация. Любая попытка подавления фоновой активности меланоцитов вредит здоровью. Загар — это тоже пигментация, нормальное проявление защитной реакции кожи в ответ на ультрафиолетовое излучение, так называемая факультативная физиологическая пигментация. Однако она может быть и патологической, когда меланоциты активируются под действием следующих факторов: длительного и интенсивного воздействия UV-лучей;

гормональных изменений в организме;

заболеваний печени;

приема некоторых лекарств (например, КОК, ретиноиды, антибиотики тетрациклиновой группы);

применения некоторых косметических средств. И чаще всего патологическая пигментация затрагивает кожу лица. Пигментные пятна могут быть разного размера, разных оттенков, располагаться на разных уровнях кожи — все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Кто больше остальных подвержен появлению пигментных пятен? Это люди, которые часто, длительно загорают: у них происходит повреждение кожи UV-излучением, развиваются пигментные пятна из-за воздействия солнца — солнечное лентиго . Причем UVA-лучи действуют на кожу накопительно: они не вызывают загар, но создают фотоповреждение, поэтому частые и интенсивные загары в молодом возрасте обязательно скажутся пигментными пятнами в будущем. Также рискуют люди, у которых есть воспалительные процессы на коже: например, травматическое поражение, угри, осложнения после косметологических процедур (лазерная шлифовка кожи, пилинги). Это связано с тем, что в месте воспаления кожи начинают скапливаться меланоциты, которые должны защищать кожу от действия солнца. Также склонны к появлению пигментных пятен женщины во время беременности и лактации, люди с гормональными нарушениями, люди с врожденной повышенной чувствительностью меланоцитов к воздействию гормонов эстрогенов и ультрафиолетового излучения.



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Появление пигментных пятен зависит от возраста? С возрастом количество пигментных пятен увеличивается, особенно у людей, которые подвергались интенсивному солнечному облучению. Возрастные пигментные пятна, лентиго, чаще появляются в области лица, кистей, предплечий, зоны декольте, верхней части спины. Чаще после 40 лет, в период менопаузы: из-за изменения гормонального фона интенсивность пигментных пятен и их количество увеличивается.

От любых пигментных пятен можно избавиться? Если пигментные пятна появились резко, отмечается их быстрый рост — это может быть признаком заболевания, например эндокринных патологий. И здесь в первую очередь нужно акцентировать внимание не на избавлении от пятен, а на лечении основной болезни и обратиться к дерматологу. Сложнее всего избавляться от пятен, которые находятся глубоко в коже (в дерме) и появились после травматизации кожи. А вот с поверхностными изменениями все гораздо проще, и при правильном лечении и соблюдении методов профилактики их можно убрать.

Какие способы удаления пигментных пятен самые эффективные? Существует две основные группы методов избавления от пигментных пятен: косметологическое отбеливание и осветление кожи. Первые напрямую влияют на процесс меланогенеза на разных этапах, называются депигментирующими. Это могут быть процедуры с использованием гидрохинона , азелаиновой кислоты , койевой кислоты , коричной кислоты , аскорбиновой кислоты (витамина С) и т.д. Осветляющие методы действуют иначе — они выравнивают поверхность кожи, меня ее оптические свойства путем отшелушивания (химический пилинг, ретиноиды , лазерная шлифовка), увлажнения рогового слоя кожи, мезотерапии /биоревитализации. Еще один способ — фототерапия пигментации. Это нагревание меланина светом с определенной длиной волны с целью его разрушения. При борьбе с пигментацией также важно убрать очаг воспаления с помощью противовоспалительных успокаивающих средств и использовать солнцезащитные средства. Также стоит помнить, что легче избавляться от пигментных пятен в более молодом возрасте, так как в них накопилось меньше пигмента. Но если человек после процедур не выполняет рекомендации дерматолога, эти пятна возвращаются и могут стать еще больше.



Фото: Gustavo Fring, pexels.com

Какие домашние способы избавления от пигментных пятен не помогают, а только вредят? Домашние методы в принципе не избавляют от пигментации, а только освежает кожу и за счет этого дают временный эффект осветления пятен. Если вас беспокоит эта проблема, нужно обратиться за консультацией к дерматологу или косметологу, который, исходя из причины появления гиперпигментации, подберет подходящий вам метод борьбы с ней. Нет ни одного «универсального пятновыводителя», который сотрет любую гиперпигментацию. Зачастую последствия необдуманных отбеливающих манипуляций труднее устранить, чем исходную проблему. Например, популярное отбеливание лимонным соком может вызвать раздражение на коже, воспаление, из-за чего пигментация станет более яркой. А производители косметики часто преувеличивают возможности своих средств и не всегда предупреждают о побочных эффектах.

Что делать, чтобы пигментные пятна не появлялись? Методы профилактики очень просты, но, к сожалению, многие люди ими пренебрегают: использование солнцезащитных средств с высокой степенью защиты (SPF более 20);

укрепление барьерных свойств кожи (то есть увлажнение кожи);

своевременное устранение воспалений на коже;

лечение болезней, которые могут быть причиной пигментации.