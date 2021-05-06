Матч НХЛ начался с массовой драки

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» набрали 100 минут штрафа в первом периоде матча Национальной хоккейной лиги.

Line brawl to start tonight's game between the Rangers and Capitals at MSG pic.twitter.com/52pvvVZHwx — Brady Trettenero (@BradyTrett) May 5, 2021

Уже на первой секунде начались три драки, а еще одна произошла в конце первой минуты. В середине первого периода случилось еще две потасовки.

Причиной такой агрессивности команд стал инцидент в предыдущем матче, когда форвард «Вашингтона» Том Уилсон травмировал российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. При этом НХЛ не стала дисквалифицировать Уилсона.