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Матч НХЛ начался с массовой драки
Источник материала: Tut.by
Хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» набрали 100 минут штрафа в первом периоде матча Национальной хоккейной лиги.
Уже на первой секунде начались три драки, а еще одна произошла в конце первой минуты. В середине первого периода случилось еще две потасовки.
Причиной такой агрессивности команд стал инцидент в предыдущем матче, когда форвард «Вашингтона» Том Уилсон травмировал российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. При этом НХЛ не стала дисквалифицировать Уилсона.
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Хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» набрали 100 минут штрафа в первом периоде матча Национальной хоккейной лиги.
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