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Матч НХЛ начался с массовой драки

06.05.2021 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» набрали 100 минут штрафа в первом периоде матча Национальной хоккейной лиги.

Уже на первой секунде начались три драки, а еще одна произошла в конце первой минуты. В середине первого периода случилось еще две потасовки.

Причиной такой агрессивности команд стал инцидент в предыдущем матче, когда форвард «Вашингтона» Том Уилсон травмировал российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. При этом НХЛ не стала дисквалифицировать Уилсона.

 
 
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Хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» набрали 100 минут штрафа в первом периоде матча Национальной хоккейной лиги.
 
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