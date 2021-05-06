Какие кредиты на недвижимость сейчас дают банки (варианты не только для Минска)

Источник материала: Tut.by

Банки не спешат возвращать классические кредиты на жилье на 20 лет без привязки к продавцам и застройщикам. Однако с каждым месяцем появляются новые варианты, и сегодня кредиты на недвижимость можно найти в пяти банках. FINANCE.TUT.BY собрал актуальные предложения и условия по ним.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обзор включены кредиты на покупку и строительство недвижимости на общих условиях. Мы рассматривали как предложения на покупку и строительство любого жилья, так и партнерские программы банков и застройщиков. Из обзора исключены льготные кредиты, кредиты для определенных категорий граждан, а также кредиты с дополнительными условиями (среди них — система стройсбережений Беларусбанка).

Кредиты на покупку жилья не у партнера банка

Взять кредит на недвижимость без привязки к партнерам банков по-прежнему можно в двух банках: Беларусбанке и Приорбанке . У Приорбанка есть сразу три программы, которые отличаются способом приобретения недвижимости и вариантам обеспечения.

Банк, кредит Ставка, изменение с марта; Срок; Размер кредита; Обеспечение; Страхование; График погашения Вид недвижимости; документы; условия для ИП Беларусбанк,

Ипотека Экспресс 20% (СР+11,5 п. п), -1 п. п; 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости; не обязательно; дифференцированный график Готовое жильё на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП Приорбанк,

Строительство под залог 17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; отсрочка погашения основного долга на 1 год; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; дифференцированный график Первичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор строительства недвижимости, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП Приорбанк,

Дружная семья 17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5−10 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство 2−4 близких родственников; обязательное страхование недвижимости, страхование жизни кредитополучателя не обязательно; дифференцированный график Первичное и вторичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП Приорбанк,

Покупка под залог 17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5−10 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; аннуитет Вторичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП

Банк, кредит Ставка, изменение с марта; Срок; Размер кредита; Обеспечение; Страхование; График погашения Вид недвижимости; документы; условия для ИП Беларусбанк,

Ипотека Экспресс 20% (СР+11,5 п. п), -1 п. п; 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости; не обязательно; дифференцированный график Готовое жильё на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП Приорбанк,

Строительство под залог 17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; отсрочка погашения основного долга на 1 год; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; дифференцированный график Первичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор строительства недвижимости, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП Приорбанк,

Дружная семья 17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5−10 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство 2−4 близких родственников; обязательное страхование недвижимости, страхование жизни кредитополучателя не обязательно; дифференцированный график Первичное и вторичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП Приорбанк,

Покупка под залог 17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5−10 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; аннуитет Вторичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП

Особенности кредитов на общих условиях

С марта процентные ставки в Приорбанке выросли на 2,43 п. п, в Беларусбанке снизились на 1 п.п. Сегодня кредиты на жилье обойдутся в 17,12−20% годовых;

выросли на 2,43 п. п, в снизились на 1 п.п. Сегодня кредиты на жилье обойдутся в 17,12−20% годовых; По двум программам Приорбанк увеличил сроки кредитования с максимальных 5 лет до 5−10 лет. В Беларусбанке кредит оформляется на 20 лет;

увеличил сроки кредитования с максимальных 5 лет до 5−10 лет. В кредит оформляется на 20 лет; Минимальный взнос в Приорбанке — 20% стоимости жилья, в Беларусбанке можно взять кредит на всю стоимость недвижимости без собственного первоначального взноса;

— 20% стоимости жилья, в можно взять кредит на всю стоимость недвижимости без собственного первоначального взноса; Для строительства жилья подойдет кредит «Строительство под залог» и «Дружная семья» в Приорбанке . Для покупки вариантов чуть больше: две программы от Приорбанка и ипотека в Беларусбанке ;

. Для покупки вариантов чуть больше: две программы от и ипотека в ; Если нет возможности оформить поручительство, то актуальным будет любой кредит кроме «Дружная семья» Приорбанка ;

; Отметим, что по кредитам Приорбанка без поручительства третьих лиц необходимо обязательно застраховать недвижимость, а также жизнь и здоровье кредитополучателя;

без поручительства третьих лиц необходимо обязательно застраховать недвижимость, а также жизнь и здоровье кредитополучателя; Перечень документов для оформения кредита стандартный: документ о доходах (справка о зарплате, выписка со счета ИП), договор купли-продажи или строительства, дополнительно по кредитам «Покупка под залог» и «Дружная семья» необходим документ об оценке недвижимости, подготовленный компетентной организацией.

Кредиты на покупку жилья у партнера банка

Если рассматриваете новостройки, то при покупке или строительстве жилья у ряда застройщиков можно получить особые условия кредитования. Такие партнерские кредиты выдают три банка: Белинвестбанк , Банк БелВЭБ и БТА Банк . Перечень застройщиков-партнёров, ставки, сроки и другие условия представлены в таблице.

Банк, кредит Объект, застройщик Ставка, Срок Минимальный взнос и сумма; Обеспечение Белинвестбанк,

Квартира от партнёра Мапид, ДомоведСтрой, Торговый центр СитиГрад, Гомельский ДСК, Полоцкжилстрой, Будаунiчы рай, Белпрок Строй Групп, Стройтрест № 2, Дана Астра, Ника Проект, Эмирейтс Блю Скай, Амфир-девелопмент 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет от 10%; поручительство, при необходимости залог Датч Стар, Компакт Хауз 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)

или

11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет, 20 лет; БелКитСтрой и Ко 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 и 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)

или

11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет, 20 лет Инфореалт 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет ФИНОИП 11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет Айрон, Стройформула 8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779) или 11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779) или 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет, 20 лет; СИ-трейдинг 8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет ДЕМАРШ, Алмари, Астодевелопмент, БелАТЭП, Трест Промстрой, БрестКАДпроект, УКС города Пинска 14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет АРЭСА-СЕРВИС, ГУПК Управления делами президента РБ, Зелёная гавань, УКС Минского района 14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет Брестжилстрой, Пригородстройинвест, Строминвест, Строминвест-Ратомка, Эледи Компани 14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет; Стройтехинвест 8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779)

или 9,76% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет, 20 лет Беликов Монолит 8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)

или

8,67% (0,913*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет и 20 лет; Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости БИЮСИСИ 9,76% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет Ремсантехстрой 10,85% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет Управление капитальным строительством Горецкого района 10,85% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет; Банк БелВЭБ,

Дружная будоуля ДомоведСтрой, ИНФОРЕАЛТ, НикаПроект, ТАПАС, Буслянка Норд, БАСТИОН-ПРО, Полоцкжилстрой, Концепция уюта 17,13% (СР+8,63 п. п); 5 и 7 лет в зависимости от партнёра от 5 тыс BYN и от 20% стоимости; от 60% стоимости — поручительство 2 физлиц и залог, до 60% стоимости объекта и менее 30 тыс BYN — поручительство 2х физлиц, более 30 тыс BYN — поручительство 2х физлиц либо залог Стройторгсервис в г. Витебске 12% (СР+3,5 п. п); 25 лет ТЕНКинвест 17,13% (СР+8,63 п. п); 5 лет БТА Банк,

Дофинансирование недвижимости Астодевелопмент, Алмари, Зелёная Гавань, Астомакс 16,37% на 5 лет или 10,99% первые 365 дней, далее 16,37% на 5 лет или

9,99% первые 365 дней, далее 16,37% на 7 лет от 20 тыс BYN до 1 млн BYN; залог; при сумме до 50 тыс BYN без справки о доходах

Банк, кредит; Минимальный взнос и сумма; Обеспечение Объект, застройщик Ставка, Срок Белинвестбанк,

Квартира от партнёра; от 10%; поручительство, при необходимости залог Мапид, ДомоведСтрой, Торговый центр СитиГрад, Гомельский ДСК, Полоцкжилстрой, Будаунiчы рай, Белпрок Строй Групп, Стройтрест № 2, Дана Астра, Ника Проект, Эмирейтс Блю Скай, Амфир-девелопмент 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет Датч Стар, Компакт Хауз 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)

или

11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет, 20 лет; БелКитСтрой и Ко 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 и 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)

или

11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет, 20 лет Инфореалт 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет ФИНОИП 11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет Айрон, Стройформула 8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779) или 11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779) или 11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет, 20 лет; СИ-трейдинг 8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет ДЕМАРШ, Алмари, Астодевелопмент, БелАТЭП, Трест Промстрой, БрестКАДпроект, УКС города Пинска 14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет АРЭСА-СЕРВИС, ГУПК Управления делами президента РБ, Зелёная гавань, УКС Минского района 14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет Брестжилстрой, Пригородстройинвест, Строминвест, Строминвест-Ратомка, Эледи Компани 14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет; Стройтехинвест 8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779)

или 9,76% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет, 20 лет Беликов Монолит 8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)

или

8,67% (0,913*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);

10 лет и 20 лет; Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости БИЮСИСИ 9,76% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет Ремсантехстрой 10,85% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет Управление капитальным строительством Горецкого района 10,85% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет; Банк БелВЭБ,

Дружная будоуля; от 5 тыс BYN и от 20% стоимости; от 60% стоимости — поручительство 2 физлиц и залог, до 60% стоимости объекта и менее 30 тыс BYN — поручительство 2х физлиц, более 30 тыс BYN — поручительство 2х физлиц либо залог ДомоведСтрой, ИНФОРЕАЛТ, НикаПроект, ТАПАС, Буслянка Норд, БАСТИОН-ПРО, Полоцкжилстрой, Концепция уюта 17,13% (СР+8,63 п. п); 5 и 7 лет в зависимости от партнёра Стройторгсервис в г. Витебске 12% (СР+3,5 п. п); 25 лет ТЕНКинвест 17,13% (СР+8,63 п. п); 5 лет БТА Банк,

Дофинансирование недвижимости от 20 тыс BYN до 1 млн BYN; залог; при сумме до 50 тыс BYN без справки о доходах Астодевелопмент, Алмари, Зелёная Гавань, Астомакс 16,37% на 5 лет или 10,99% первые 365 дней, далее 16,37% на 5 лет или

9,99% первые 365 дней, далее 16,37% на 7 лет

Самая крупная сеть партнеров у Белинвестбанка : число застройщиков с марта увеличилось с 37 до 41. Основные процентные ставки привязываются к ставке кредитов овернайт. Так, ставки выросли с 14,69% до 16,9%. Льготные ставки также изменились: минимальная в марте — 7,99%, на данный момент — 8,67%.

Оформить партнерский кредит можно также в Банке БелВЭБ и БТА Банке . В большинстве случаев кредиты выдаются на 5−7 лет под основную ставку 16,37−17,13%. Отметим, что для получения кредита в Банке БелВЭБ необходимо найти минимум двух поручителей, в БТА Банке обеспечением является залог.