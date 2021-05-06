Какие кредиты на недвижимость сейчас дают банки (варианты не только для Минска)

Банки не спешат возвращать классические кредиты на жилье на 20 лет без привязки к продавцам и застройщикам. Однако с каждым месяцем появляются новые варианты, и сегодня кредиты на недвижимость можно найти в пяти банках. FINANCE.TUT.BY собрал актуальные предложения и условия по ним.
В обзор включены кредиты на покупку и строительство недвижимости на общих условиях. Мы рассматривали как предложения на покупку и строительство любого жилья, так и партнерские программы банков и застройщиков. Из обзора исключены льготные кредиты, кредиты для определенных категорий граждан, а также кредиты с дополнительными условиями (среди них — система стройсбережений Беларусбанка).
Кредиты на покупку жилья не у партнера банка
Взять кредит на недвижимость без привязки к партнерам банков по-прежнему можно в двух банках: Беларусбанке и Приорбанке. У Приорбанка есть сразу три программы, которые отличаются способом приобретения недвижимости и вариантам обеспечения.
Банк, кредит
Ставка, изменение с марта; Срок; Размер кредита; Обеспечение; Страхование; График погашения
Вид недвижимости; документы; условия для ИП
Беларусбанк,
Ипотека Экспресс
20% (СР+11,5 п. п), -1 п. п; 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости; не обязательно; дифференцированный график
Готовое жильё на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП
Приорбанк,
Строительство под залог
17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; отсрочка погашения основного долга на 1 год; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; дифференцированный график
Первичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор строительства недвижимости, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП
Приорбанк,
Дружная семья
17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5−10 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство 2−4 близких родственников; обязательное страхование недвижимости, страхование жизни кредитополучателя не обязательно; дифференцированный график
Первичное и вторичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП
Приорбанк,
Покупка под залог
17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5−10 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; аннуитет
Вторичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП
Банк, кредит
Ставка, изменение с марта; Срок; Размер кредита; Обеспечение; Страхование; График погашения
Вид недвижимости; документы; условия для ИП
Беларусбанк,
Ипотека Экспресс
20% (СР+11,5 п. п), -1 п. п; 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости; не обязательно; дифференцированный график
Готовое жильё на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП
Приорбанк,
Строительство под залог
17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; отсрочка погашения основного долга на 1 год; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; дифференцированный график
Первичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор строительства недвижимости, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП
Приорбанк,
Дружная семья
17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5−10 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство 2−4 близких родственников; обязательное страхование недвижимости, страхование жизни кредитополучателя не обязательно; дифференцированный график
Первичное и вторичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП
Приорбанк,
Покупка под залог
17,12% (СР+ 8,62 п. п), +2,43 п. п; 5−10 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; аннуитет
Вторичное жильё; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП
Особенности кредитов на общих условиях
С марта процентные ставки в Приорбанке выросли на 2,43 п. п, в Беларусбанке снизились на 1 п.п. Сегодня кредиты на жилье обойдутся в 17,12−20% годовых;
По двум программам Приорбанк увеличил сроки кредитования с максимальных 5 лет до 5−10 лет. В Беларусбанке кредит оформляется на 20 лет;
Минимальный взнос в Приорбанке — 20% стоимости жилья, в Беларусбанке можно взять кредит на всю стоимость недвижимости без собственного первоначального взноса;
Для строительства жилья подойдет кредит «Строительство под залог» и «Дружная семья» в Приорбанке. Для покупки вариантов чуть больше: две программы от Приорбанка и ипотека в Беларусбанке;
Если нет возможности оформить поручительство, то актуальным будет любой кредит кроме «Дружная семья» Приорбанка;
Отметим, что по кредитам Приорбанка без поручительства третьих лиц необходимо обязательно застраховать недвижимость, а также жизнь и здоровье кредитополучателя;
Перечень документов для оформения кредита стандартный: документ о доходах (справка о зарплате, выписка со счета ИП), договор купли-продажи или строительства, дополнительно по кредитам «Покупка под залог» и «Дружная семья» необходим документ об оценке недвижимости, подготовленный компетентной организацией.
Кредиты на покупку жилья у партнера банка
Если рассматриваете новостройки, то при покупке или строительстве жилья у ряда застройщиков можно получить особые условия кредитования. Такие партнерские кредиты выдают три банка: Белинвестбанк, Банк БелВЭБ и БТА Банк. Перечень застройщиков-партнёров, ставки, сроки и другие условия представлены в таблице.
Банк, кредит
Объект, застройщик
Ставка, Срок
Минимальный взнос и сумма; Обеспечение
Белинвестбанк,
Квартира от партнёра
Мапид, ДомоведСтрой, Торговый центр СитиГрад, Гомельский ДСК, Полоцкжилстрой, Будаунiчы рай, Белпрок Строй Групп, Стройтрест № 2, Дана Астра, Ника Проект, Эмирейтс Блю Скай, Амфир-девелопмент
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет
от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Датч Стар, Компакт Хауз
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет, 20 лет;
БелКитСтрой и Ко
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 и 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет, 20 лет
Инфореалт
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет
ФИНОИП
11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет
Айрон, Стройформула
8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет, 20 лет;
СИ-трейдинг
8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет
ДЕМАРШ, Алмари, Астодевелопмент, БелАТЭП, Трест Промстрой, БрестКАДпроект, УКС города Пинска
14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет
АРЭСА-СЕРВИС, ГУПК Управления делами президента РБ, Зелёная гавань, УКС Минского района
14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет
Брестжилстрой, Пригородстройинвест, Строминвест, Строминвест-Ратомка, Эледи Компани
14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет;
Стройтехинвест
8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
9,76% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет, 20 лет
Беликов Монолит
8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
8,67% (0,913*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет и 20 лет;
Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости
БИЮСИСИ
9,76% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет
Ремсантехстрой
10,85% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет
Управление капитальным строительством Горецкого района
10,85% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет;
17,13% (СР+8,63 п. п); 5 и 7 лет в зависимости от партнёра
от 5 тыс BYN и от 20% стоимости; от 60% стоимости — поручительство 2 физлиц и залог, до 60% стоимости объекта и менее 30 тыс BYN — поручительство 2х физлиц, более 30 тыс BYN — поручительство 2х физлиц либо залог
Стройторгсервис в г. Витебске
12% (СР+3,5 п. п); 25 лет
ТЕНКинвест
17,13% (СР+8,63 п. п); 5 лет
БТА Банк,
Дофинансирование недвижимости
Астодевелопмент, Алмари, Зелёная Гавань, Астомакс
16,37% на 5 лет
или
10,99% первые 365 дней, далее 16,37% на 5 лет
или
9,99% первые 365 дней, далее 16,37% на 7 лет
от 20 тыс BYN до 1 млн BYN; залог; при сумме до 50 тыс BYN без справки о доходах
Банк, кредит; Минимальный взнос и сумма; Обеспечение
Объект, застройщик
Ставка, Срок
Белинвестбанк,
Квартира от партнёра;
от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Мапид, ДомоведСтрой, Торговый центр СитиГрад, Гомельский ДСК, Полоцкжилстрой, Будаунiчы рай, Белпрок Строй Групп, Стройтрест № 2, Дана Астра, Ника Проект, Эмирейтс Блю Скай, Амфир-девелопмент
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет
Датч Стар, Компакт Хауз
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет, 20 лет;
БелКитСтрой и Ко
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 и 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет, 20 лет
Инфореалт
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет
ФИНОИП
11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет
Айрон, Стройформула
8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
11,93% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
11,93% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет, 20 лет;
СИ-трейдинг
8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет
ДЕМАРШ, Алмари, Астодевелопмент, БелАТЭП, Трест Промстрой, БрестКАДпроект, УКС города Пинска
14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет
АРЭСА-СЕРВИС, ГУПК Управления делами президента РБ, Зелёная гавань, УКС Минского района
14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет
Брестжилстрой, Пригородстройинвест, Строминвест, Строминвест-Ратомка, Эледи Компани
14,11% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет;
Стройтехинвест
8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
9,76% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет, 20 лет
Беликов Монолит
8,67% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 16,90% (СКО*1,779)
или
8,67% (0,913*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779);
10 лет и 20 лет;
Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости
БИЮСИСИ
9,76% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет
Ремсантехстрой
10,85% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев, далее 16,90% (СКО*1,779); 10 лет, 20 лет
Управление капитальным строительством Горецкого района
10,85% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 16,90% (СКО*1,779); 20 лет;
Банк БелВЭБ,
Дружная будоуля;
от 5 тыс BYN и от 20% стоимости; от 60% стоимости — поручительство 2 физлиц и залог, до 60% стоимости объекта и менее 30 тыс BYN — поручительство 2х физлиц, более 30 тыс BYN — поручительство 2х физлиц либо залог
17,13% (СР+8,63 п. п); 5 и 7 лет в зависимости от партнёра
Стройторгсервис в г. Витебске
12% (СР+3,5 п. п); 25 лет
ТЕНКинвест
17,13% (СР+8,63 п. п); 5 лет
БТА Банк,
Дофинансирование недвижимости
от 20 тыс BYN до 1 млн BYN; залог; при сумме до 50 тыс BYN без справки о доходах
Астодевелопмент, Алмари, Зелёная Гавань, Астомакс
16,37% на 5 лет
или
10,99% первые 365 дней, далее 16,37% на 5 лет
или
9,99% первые 365 дней, далее 16,37% на 7 лет
Самая крупная сеть партнеров у Белинвестбанка: число застройщиков с марта увеличилось с 37 до 41. Основные процентные ставки привязываются к ставке кредитов овернайт. Так, ставки выросли с 14,69% до 16,9%. Льготные ставки также изменились: минимальная в марте — 7,99%, на данный момент — 8,67%.
Оформить партнерский кредит можно также в Банке БелВЭБ и БТА Банке. В большинстве случаев кредиты выдаются на 5−7 лет под основную ставку 16,37−17,13%. Отметим, что для получения кредита в Банке БелВЭБ необходимо найти минимум двух поручителей, в БТА Банке обеспечением является залог.