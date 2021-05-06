Помните айтишника с БЧБ-флагом на балконе, у которого забрали машину? Узнали, что с авто сейчас

Источник материала: Tut.by

2 марта в жилом квартале «Пирс» эвакуировали машину хозяина квартиры, который не снимал со своего балкона бело-красно-белый флаг. Тогда мужчину осудили на 15 суток за пикетирование, а причину эвакуации авто не объяснили. Узнали, почему у владельца забирали машину и что с ней сейчас.





Напомним, события вокруг балкона с флагом в «Пирсе» начались 2 марта. К дому подъехали силовики, чтобы снять флаг с балкона Ильи Кваченко, а когда не смогли это сделать — к дому прибыл эвакуатор и забрал машину жильца с его парковочного места.

На следующий день противостояние продолжилось. Утром в тамбуре квартиры, где живет мужчина, отключили свет, в дверь к Илье стучали и просили выйти и проехать в отделение. Позже к дому приехала автовышка, а мужчина снял флаг. Ему оставили повестку с требованием явиться в РОВД. Он пришел туда 4 марта и был задержан. После мужчину осудили на 15 суток за пикетирование флагом на балконе без согласования Мингорисполкома. Что с машиной, тогда никто не объяснил.

Илья Кваченко пользуется BMW по доверенности, официально ее хозяином является его родственник. Машину Илье вернули пару недель назад, полтора месяца она была на парковке отделения милиции. По его словам, никаких подозрительных изменений он не заметил, машина была опечатана.

Выяснилось, что автомобиль у Ильи эвакуировали с подозрением на видоизменение VIN номера, который находится под капотом машины. За это могли возбудить уголовное дело по ч.1 ст. 380 и ч.1 ст. 381 УК РБ. Но после эвакуации машины и экспертизы в Минском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз подтвердили, что изменения номера не было, в порядке и документы на машину.

В постановлении об отказе возбуждения уголовного дела (есть в распоряжении редакции) указана причина эвакуации — якобы 2 марта в РУВД «поступила информация», что на автостоянке ЖК «Пирс» припаркован автомобиль Ильи, «в котором возможно видоизменение номера кузова».

«Вышеуказанный автомобиль 02.03.2021 протоколом осмотра места происшествия на парковочном месте № 11 вблизи дома по улице Солнечный пляж в аг. Ратомка Минского района был изъят». Такие обстоятельства эвакуации авто указывают сотрудники Минского РУВД.

— Конечно, никто не связывает это напрямую с флагом. Но это случилось именно в тот день и самое интересное, что снаружи машины не видно VIN номера, получается сотрудник милиции рентгеновским зрением взглянул под капот и у него возникло подозрение на изменение номера, — говорит Илья.

Сейчас автомобиль выставлен на продажу, Илья говорит, что с эвакуацией авто это не связано, планы продать BMW у него были и раньше.

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