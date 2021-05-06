Эндокринолог назвала шесть популярных мифов о щитовидке и необходимости лечить ее йодом

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Проблемы со щитовидкой часто принято связывать с дефицитом йода. Эндокринолог Татьяна Савич рассказала, почему не все проблемы этой железы лечатся йодом и чем грозит его бесконтрольный прием.

Татьяна СавичВрач-эндокринолог медицинского центра «Арс Валео», ведет блог в Instagram Врач-эндокринолог медицинского центра «Арс Валео», ведет блог в

Миф № 1: в нарушенной функции щитовидки виноват только йод

Это неправда. Причина может быть и в недостатке других микроэлементов. Например, селена, который участвует и в химических реакциях, и помогает с усвоением йода. Также железо является катализатором, который запускает работу ферментов в синтезе гормонов. Для того, чтобы щитовидка работала нормально, нужны и белки. Поэтому важно в целом понимать, хватает ли микроэлементов для синтеза гормонов — они связаны не только с йодом.

Миф № 2: с помощью йода можно вылечить любое заболевание щитовидки

Нет. Часто при болезнях щитовидки йод принимать бессмысленно, а иногда — опасно. Пациент приходит на прием к эндокринологу и ему выставляют какой-то диагноз, связанный со щитовидной железой, — узловой зоб, многоузловой зоб, тиреотоксикоз, гипотиреоз. Пациент первым делом хочет пропить йод. Но те же узлы формируются по разным причинам. Например, узел мог появиться из-за дефицита йода, который был в детстве — в таком случае уже сформированный узел йодом не вылечить. А прием йода может привести к таким проблемам как токсическая аденома .

Часто йодом хотят исправить гипотиреоз, когда ТТГ чуть выше нормы. Порой пациент впервые сдает этот анализ, замечает отклонение и начинает пить йод. Здесь правильнее сразу понаблюдать за стойкостью отклонения этой цифры без приема йода, только потом уже с врачом решить вопрос о необходимости его приема.

И еще момент: снижая принудительно цифры ТТГ каждый раз без достаточных показаний, мы даем нагрузку на сердечную мышцу. Со временем может развиться такой диагноз как кардиомиопатия .



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Миф № 3: йода много не бывает

Есть токсические дозы: 600 мкг йода могут вызвать деструкцию ткани щитовидной железы. Получается, что хотели вылечить щитовидку, а вызвали ее перестройку и, как следствие, разрушение.

Хочу обратить внимание на БАДы с йодом. Фирмы, которые их производят, тратят очень много ресурсов на то, чтобы рассказать, что без ежедневного принятия йода жить нельзя — все это надо воспринимать с медицинской точки зрения. А она в том, что йод нужно принимать в строгих дозировках, а не столовыми ложками.

Миф № 4: йода из продуктов недостаточно

В Беларуси есть государственная программа, в рамках которой во многие продукты, которые у нас производятся, добавляется йодированная соль. Проводились клинические исследования, которые доказывают, что потребления магазинных продуктов и наличия дома йодированной соли достаточно для того, что закрывать ежедневную потребность йода — 150−200 мкг.

Если вы не солите продукты, едите только то, что выросло у вас на подворье, тогда, возможно, вам можно вместе с врачом стоит рассмотреть варианты дополнительно приема йода. Но это не такие частые случаи.

Миф № 5: натуральный йод из БАДов полезнее

Повторюсь: при приеме йода важны дозировки. В таблетках они всегда точные, некоторые же БАДы, в которых содержится натуральный йод, рекомендуется принимать чуть ли не ложками — это точно не медицинский подход.

Миф № 6: беременным йода нужно в два раза больше

Не настолько. Действительно у женщин, планирующих беременность, уже беременных и кормящих грудью, возрастает потребность в йоде — до 200−250 мкг. Если есть необходимость, врач может назначить препараты йода, в которых фиксирована его дозировка.