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Шестого мая все валюты подешевели
Источник материала: Onliner
К финишу вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар пошел вниз, а российский рубль — вверх. Сегодня же все три валюты стали стоить меньше.
На старте сегодняшних торгов американская валюта потеряла 0,77 копейки и теперь стоит 2,5546 белорусского рубля.
Евро потерял 0,43 копейки и пока находится на отметке 3,0706 рубля. Он продолжает держаться на минимуме за последние четыре с лишним месяца.
Сотня российских рублей подорожала на 0,08 копейки. Сейчас она торгуется по 3,4239 рубля.
Напомним, в
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