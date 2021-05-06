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Шестого мая все валюты подешевели

06.05.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К финишу вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар пошел вниз, а российский рубль — вверх. Сегодня же все три валюты стали стоить меньше.

На старте сегодняшних торгов американская валюта потеряла 0,77 копейки и теперь стоит 2,5546 белорусского рубля.

Евро потерял 0,43 копейки и пока находится на отметке 3,0706 рубля. Он продолжает держаться на минимуме за последние четыре с лишним месяца.

Сотня российских рублей подорожала на 0,08 копейки. Сейчас она торгуется по 3,4239 рубля.

Напомним, в среду доллар снизился на 0,57 копейки и стал стоить 2,5623 белорусского. Евро просел на 1,09 копейки и стал стоить 3,0749, а российский рубль подорожал на 1,12 копейки, до 3,4247.

Чего ждать от валют на этой неделе? Как будет себя вести нефть и золото? Читайте прогноз финансового аналитика.

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Теги: Курсы валют
 
 
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К финишу вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар пошел вниз, а российский рубль — вверх. Сегодня же все три валюты стали стоить меньше.Читать...
 
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