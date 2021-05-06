Шестого мая все валюты подешевели

Источник материала: Onliner

К финишу вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар пошел вниз, а российский рубль — вверх. Сегодня же все три валюты стали стоить меньше.

На старте сегодняшних торгов американская валюта потеряла 0,77 копейки и теперь стоит 2,5546 белорусского рубля.

Евро потерял 0,43 копейки и пока находится на отметке 3,0706 рубля. Он продолжает держаться на минимуме за последние четыре с лишним месяца.

Сотня российских рублей подорожала на 0,08 копейки. Сейчас она торгуется по 3,4239 рубля.

Напомним, в среду доллар снизился на 0,57 копейки и стал стоить 2,5623 белорусского. Евро просел на 1,09 копейки и стал стоить 3,0749, а российский рубль подорожал на 1,12 копейки, до 3,4247.

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