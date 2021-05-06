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BMW должна была находиться на СТО, а машину нашли разбитой о дерево. Мистика?

06.05.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рано утром в дежурную часть Пинского ГОВД поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля BMW: водитель врезался в дерево. На место прибыли инспекторы, которые обнаружили машину, а также 36-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

— Было установлено, что собственником автомобиля является другой человек. По телефону владелец авто пояснил, что его транспортное средство должно находиться на станции технического обслуживания, — рассказали в УВД Брестской области.

Оказалось, что на автомобиле с СТО уехал бывший работник станции, который после ухода с этой работы остался с владельцем в хороших отношениях. Накануне он попросился переночевать на станции, выпил, потом решил покататься на чужой машине по ночному городу. В промзоне не справился с управлением и попал в аварию.

В результате у авто серьезные повреждения, а у водителя — 3,17 промилле при освидетельствовании.

— Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и уклонение от уплаты алиментов. В отношении пинчанина составлены административные протоколы, в том числе и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства, — сообщили в УВД.

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Рано утром в дежурную часть Пинского ГОВД поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля BMW: водитель врезался в дерево. На место прибыли инспекторы, которые...
 
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