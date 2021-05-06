Побывать на «Гластонбери» и посмотреть на Кендрика Ламара. На какие фестивали можно отправиться этим летом?

Источник материала: Onliner

Прошлое лето обернулось настоящим кошмаром для организаторов и завсегдатаев летних фестивалей: по всему миру отменились или перенеслись практически все массовые мероприятия. 2021 год воспринимается с очень осторожным оптимизмом. Вместе с Samsung Galaxy S21|S21+ мы выбрали для вас самые интересные фестивали за пределами Беларуси, куда вы сможете отправиться (почти наверняка) этим летом.