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Побывать на «Гластонбери» и посмотреть на Кендрика Ламара. На какие фестивали можно отправиться этим летом?
Источник материала: Onliner
Прошлое лето обернулось настоящим кошмаром для организаторов и завсегдатаев летних фестивалей: по всему миру отменились или перенеслись практически все массовые мероприятия. 2021 год воспринимается с очень осторожным оптимизмом. Вместе с
Glastonbury (Live At Worthy Farm)
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Побывать на «Гластонбери» и посмотреть на Кендрика Ламара. На какие фестивали можно отправиться этим летом?
Прошлое лето обернулось настоящим кошмаром для организаторов и завсегдатаев летних фестивалей: по всему миру отменились или перенеслись практически все массовые...
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