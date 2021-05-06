Баг в Microsoft Defender создает тысячи файлов на системном диске. Вот как исправить

Источник материала: Onliner

В антивирусной программе Microsoft Defender (ранее — Windows Defender) появился неприятный баг, из-за которого приложение генерирует на системном диске компьютера тысячи файлов объемом до 2 килобайт. Общий вес этих файлов может варьироваться от пары мегабайт (в нашем случае — чуть больше пяти) до десятков гигабайт. В случае использования малообъемных SSD это может стать реальной проблемой.

Баг появился в Microsoft Defender версии 1.1.18100.5, файлы хранятся в папке по адресу C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store.

Чтобы проверить версию, необходимо открыть Microsoft Defender (кликнув, например, на иконку в трее), выбрать пункт «Параметры», а затем «О программе». Если версия ниже 1.1.18100.6, запустите поиск обновлений Windows и загрузите актуальный апдейт для встроенного антивирусного ПО. Если оно недоступно в данный момент, попробуйте позже.