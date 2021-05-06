ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Баг в Microsoft Defender создает тысячи файлов на системном диске. Вот как исправить

06.05.2021 10:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В антивирусной программе Microsoft Defender (ранее — Windows Defender) появился неприятный баг, из-за которого приложение генерирует на системном диске компьютера тысячи файлов объемом до 2 килобайт. Общий вес этих файлов может варьироваться от пары мегабайт (в нашем случае — чуть больше пяти) до десятков гигабайт. В случае использования малообъемных SSD это может стать реальной проблемой.

Баг появился в Microsoft Defender версии 1.1.18100.5, файлы хранятся в папке по адресу C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store.

Чтобы проверить версию, необходимо открыть Microsoft Defender (кликнув, например, на иконку в трее), выбрать пункт «Параметры», а затем «О программе». Если версия ниже 1.1.18100.6, запустите поиск обновлений Windows и загрузите актуальный апдейт для встроенного антивирусного ПО. Если оно недоступно в данный момент, попробуйте позже.

Большие жесткие диски, быстрые SSD и портативные внешние диски — популярные модели накопителей в Каталоге


Жесткий диск WD Purple 8TB WD82PURZ
19 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
919 р.
9 предложений
SSD Samsung 980 1TB MZ-V8V1T0BW
2 отзыва
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Samsung Pablo, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 MBps, случайный доступ: 500000/480000 IOps
470 р.
9 предложений
Внешний накопитель Toshiba Canvio Basics 1TB (черный)
68 отзывов
HDD, 2.5", пластик, USB 3.0, цвет черный
134 р.
25 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В антивирусной программе Microsoft Defender (ранее — Windows Defender) появился неприятный баг, из-за которого приложение генерирует на системном диске компьютера тысячи файлов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помните айтишника с БЧБ-флагом на балконе, у которого забрали машину? Узнали, что с авто сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by