Суд отклонил апелляции витебских политзаключенных Юлии Кашеверовой и Артема Исакова

Витебский областной суд отклонил апелляционные жалобы витебчан Юлии Кашеверовой и Артема Исакова на решения суда Октябрьского района Витебска, который в феврале 2021 года присудил им соответственно полтора и три года заключения, сообщил лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: spring96.org

Ранее правозащитники признали приговоры политически мотивированными, а самих осужденных — политзаключенными.

Как сообщил отец Юлии Кашеверовой, 4 мая областной суд не удовлетворил жалобу его дочери и оставил приговор без изменений. Решение суда Октябрьского района вступило в законную силу. По его словам, Кашеверова должна отбыть полтора года в колонии общего режима. Ее признали виновной в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК): девушка якобы повредила милицейский бус, ударив по нему ногой.

«К сожалению, Юля останется за решеткой. В ее жалобе даже не ставился вопрос уменьшить срок наказания, была лишь просьба изменить меру пресечения, чтобы не была связана с нахождением под стражей. Но просьбу отклонили», — сообщил отец политзаключенной.

Он предполагает, что уже во второй половине мая дочь этапируют в гомельскую колонию.

Также Витебский областной суд отклонил жалобу еще одного политзаключенного — Артема Исакова. 4 февраля суд Октябрьского района приговорил его к трем годам лишения свободы за применение газового баллончика во время мирного шествия. Эти действия были квалифицированы как насилие в отношении сотрудников внутренних дел (ст. 364 УК).

Кашеверова была задержана 4 октября 2020 года после протестной акции в областном центре. За участие в несанкционированном мероприятии ее оштрафовали. Впоследствии ее вновь задержали и поместили под стражу в рамках уголовного дела.

Девушку обвинили в том, что во время акции 4 октября она якобы сорвала маску и кепку с сотрудника МВД, а также била ногой по милицейскому микроавтобусу.

Свою вину Кашеверова признала частично. Она согласилась с тем, что несколько раз ударила по милицейской машине, но подчеркнула, что это было от избытка эмоций. По ее словам, она хотела оказать медицинскую помощь (на тот момент девушка работала медсестрой в 103-й военно-воздушной бригаде) одному из участников акции, который в какой-то момент упал, как ей показалось, потеряв сознание. Против людей, которые хотели поднять и унести парня, применили газ, самого молодого человека сотрудники милиции поместили в микроавтобус. После этого не успевшая ему помочь Кашеверова, по ее словам, и ударила по машине.

Вместе с тем она заявила, что не срывала с сотрудника милиции маску и кепку, а подобрала эти вещи с земли, думая, что они принадлежат задержанному.

За повреждение автомобиля УВД предъявило ей претензии на сумму 405 рублей, которые семья девушки выплатила. Впоследствии ущерб был переоценен и сумма по нему возросла до 841 рубля, Кашеверова с этим не согласилась.

Гособвинитель запрашивал для Кашеверовой шесть лет лишения свободы, судья ограничился полутора годами, признав ее виновной не по ч. 2 ст. 339 УК, как было изначально, а по ч. 1 упомянутой статьи.