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Власти РБ предписали покупать краску и шины из одного источника
Источник материала: АФН
Совмин постановлением № 261 от 4 мая 2021 года определил предприятия, у которых должны закупаться краски, лаки и аналогичные покрытия, а также шины и камеры резиновые новые с применением процедуры закупки из одного источника.
Так, госзакупки лакокрасочных изделий будут осуществляться у ОАО «Лакокраска» (Лида), шин и камер — у ОАО «Белшина».
Между тем оба предприятия находятся в санкционном списке США.
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Совмин постановлением № 261 от 4 мая 2021 года определил предприятия, у которых должны закупаться краски, лаки и аналогичные покрытия, а также шины и камеры резиновые...
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