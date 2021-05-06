Власти РБ предписали покупать краску и шины из одного источника

Источник материала: АФН

Совмин постановлением № 261 от 4 мая 2021 года определил предприятия, у которых должны закупаться краски, лаки и аналогичные покрытия, а также шины и камеры резиновые новые с применением процедуры закупки из одного источника.

Так, госзакупки лакокрасочных изделий будут осуществляться у ОАО «Лакокраска» (Лида), шин и камер — у ОАО «Белшина».

Между тем оба предприятия находятся в санкционном списке США.