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Власти РБ предписали покупать краску и шины из одного источника

06.05.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин постановлением № 261 от 4 мая 2021 года определил предприятия, у которых должны закупаться краски, лаки и аналогичные покрытия, а также шины и камеры резиновые новые с применением процедуры закупки из одного источника.

Так, госзакупки лакокрасочных изделий будут осуществляться у ОАО «Лакокраска» (Лида), шин и камер — у ОАО «Белшина».

Между тем оба предприятия находятся в санкционном списке США.

 
 
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Совмин постановлением № 261 от 4 мая 2021 года определил предприятия, у которых должны закупаться краски, лаки и аналогичные покрытия, а также шины и камеры резиновые...
 
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