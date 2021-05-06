Недавно принятый пакет репрессивных законов официально признан конституционным









В частности, этот пакет дает властям ускоренные механизмы признания какой-либо символики экстремистской. Узаконена и практика закрытия заведений общепита, магазинов, остановки общественного транспорта по маршрутам следования участников массовых мероприятий.





Милиция сможет проводить личный досмотр любых подозрительных граждан. Также силовики имеют право без письменного согласия физлиц получать сведения из информационных систем, в том числе персональные данные. Расширяются права на применение спецсредств к задержанным.