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Недавно принятый пакет репрессивных законов официально признан конституционным
Источник материала: Партизан
Конституционный суд Беларуси официально признал соответствующими Конституции законы об ужесточении ответственности за экстремизм, пропаганду нацизма и прочие связанные законопроекты, которые были приняты после волны масштабных протестов.
В частности, этот пакет дает властям ускоренные механизмы признания какой-либо символики экстремистской. Узаконена и практика закрытия заведений общепита, магазинов, остановки общественного транспорта по маршрутам следования участников массовых мероприятий.
Милиция сможет проводить личный досмотр любых подозрительных граждан. Также силовики имеют право без письменного согласия физлиц получать сведения из информационных систем, в том числе персональные данные. Расширяются права на применение спецсредств к задержанным.
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Конституционный суд Беларуси официально признал соответствующими Конституции законы об ужесточении ответственности за экстремизм, пропаганду нацизма и прочие...
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