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За золотую медаль Кравченко на аукционе готовы отдать 5,4 тыс долларов. До конца торгов остался один день

06.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщалось ранее, беларусский легкоатлет Андрей Кравченко выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы-2011 в помещениях.


До завершения торгов остался один день.

Стартовая стоимость лота составила 1000 долларов. Ставку можно сделать здесь.

На данный момент за медаль готовы отдать 5400 долларов.

Андрей Кравченко заканчивает 10-дневную голодовку: лишился почти 11 кг, терял сознание, пару раз даже хотел остановиться, но выдержал

Андрей Кравченко — серебряный призер Олимпийских игр-2008 в десятиборье, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы по десятиборью и семиборью, активист объединения Свободных Спортсменов.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.
 
 
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Как сообщалось ранее, беларусский легкоатлет Андрей Кравченко выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы-2011 в помещениях.
 
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