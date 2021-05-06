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За золотую медаль Кравченко на аукционе готовы отдать 5,4 тыс долларов. До конца торгов остался один день
Источник материала: Партизан
Как сообщалось ранее, беларусский легкоатлет Андрей Кравченко выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы-2011 в помещениях.
До завершения торгов остался один день.
Стартовая стоимость лота составила 1000 долларов. Ставку можно сделать здесь.
На данный момент за медаль готовы отдать 5400 долларов.
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Андрей Кравченко — серебряный призер Олимпийских игр-2008 в десятиборье, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы по десятиборью и семиборью, активист объединения Свободных Спортсменов.
Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.
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За золотую медаль Кравченко на аукционе готовы отдать 5,4 тыс долларов. До конца торгов остался один день
Как сообщалось ранее, беларусский легкоатлет Андрей Кравченко выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы-2011 в помещениях.
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