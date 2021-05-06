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В ночь с 8 на 9 мая некоторые сервисы «Беларусбанка» будут недоступны

06.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые услуги «Беларусбанка» будут недоступны с 23:00 8 мая до 7:00 9 мая, сообщает пресс-служба «Беларусбанка».

В указанное время в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка невозможно будет совершать операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).
 
Кроме того, 9 мая с 1:00 до 2:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.
 
 
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Некоторые услуги «Беларусбанка» будут недоступны с 23:00 8 мая до 7:00 9 мая, сообщает пресс-служба «Беларусбанка».
 
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