В ночь с 8 на 9 мая некоторые сервисы «Беларусбанка» будут недоступны

В указанное время в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка невозможно будет совершать операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).

Кроме того, 9 мая с 1:00 до 2:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.